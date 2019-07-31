Сообщество пользователей авто с иностранной регистрацией договорилась о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главный вопрос, который волнует пользователей авто с иностранной регистрацией – огромные (до 170 000 грн) штрафы за эксплуатацию таких авто, которые вступают в силу с 24 октября.

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По мнению представителей сообщества вопрос доступной растаможки должен быть решен. Нынешние условия, когда за растаможивание подержанного автомобиля приходится платить 250-650% его стоимости, в сообществе считают неприемлемыми.