Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, почему начали штрафовать "евробляхеров". По его мнению иностранная регистрация не дает полиции возможности установить кто был за рулем в момент ДТП.

Аваков рассказал о ситуации с автомобилями на европейской регистрации. По мнению министра внутренних дел автомобили на иностранной регистрации создают определенные сложности для полиции.

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"Сбивает человека, мы прибываем на место – евробляхи есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если у автомобиля не существует переходной регистрации, то есть как транзитная например, закреплена за каким-то человеком и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться и отправляться на штрафплощадку, плакать не надо – должен быть порядок", – сказал Арсен Аваков.