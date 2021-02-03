В сообществе владельцев автомобилей на иностранной регистрации появилась информация что, штрафовать за управление нерастаможенным автомобилем не будут до принятия законов о растаможке.

Представители "евробляхеров" в очередной раз пытаются договориться с МВД. Их снова обещают не штрафовать, но руководство МВД уже нарушало собственные обещания.

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"Вчера имел личную встречу с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Обсудили вопрос ослабления давления на владельцев "евроблях". Получил ответ что на период до голосования за законопроекты о доступном растаможивании №4643д и №4644д будет пауза на применение санкций к водителям "євроблях" без веской причины и явных нарушений ПДД с их стороны", – сказано в сообщении сообщества владельцев автомобилей на иностранной регистрации в соцсети.

Сейчас водителей автомобилей на иностранной регистрации штрафуют в Харьковской области. С начала репрессивных действий полицией уже было выписано около 400 постановлений. Штраф за управление "евробляхой" составляет 8500 грн, а если водитель попадется второй раз – 17 тыс грн с лишением водительских прав.

Напомним, что это уже не первая попытка "евробляхеров" договориться с полицией. 20 декабря 2019 года уже была достигнута договоренность с руководством МВД. Тогда "евробляхерам" пообещали что "до принятия новых законов, полиция накладывать штрафы не будет".

Новые законы не приняли, а штрафы за управление нерастаможенным авто уже применяют. Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал почему "евробляхеров" начали штрафовать.