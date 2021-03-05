Зміни можуть торкнутись строків дії закону та автомобілів, на які його дія розповсюджується. А пільговим категоріям громадян пропонують зробити безкоштовне розмитнення.

Законопроект 4643-д, який Верховна Рада вже схвалила в першому читанні, подобається не всім. Депутати вже зареєстрували низку правок до другого читання.

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Нардеп Анна Скороход подала дуже важливі правки. Вона пропонує розмитнювати за пільговим тарифом всі “євробляхи”, які були ввезені до набуття чинності цього Закону (а не тільки ті, що були ввезені до 2021 року, як сказано в законопроекті). Таким чином “євробляхери” хочуть завести в Україну ще кілька тисяч старих і нових машин, щоб розмитнити їх за пільговими тарифами до 1000 євро.

Також зареєстрована правка щодо збільшення терміну дії пільгового розмитнення до 270 днів (в нинішньому законопроекті на це дають 180 днів).

Пільги також запропонавані для учасників бойових дій, чорнобильців, осіб з інвалідністю та інших категорій громадян, які потребують особливої уваги та піклування. Для них пропонується повністю безкоштовне розмитнення. Хоча не факт, що цими пільгами не скористаються ділки, які на пільговиків будуть розмитнювати авто для перепродажу.

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Ще одна правка стосується екологічних норм. Пропонується дозволити розмитнення всіх автомобілів, які фактично ввезені незалежно від екологічного класу (зараз в проекті діє обмеження Євро 2). Тобто розмитнити можна буде будь-яке авто.

Інший нардеп, Мар’ян Заблоцкий, подав правку про скасування вікового коефіцієнту. Якщо вона буде прийнята, розмитнення стане доступним для всіх без виключення автомобілів. Тобто акциз буде нараховуватись незалежно від віку машину (зараз чим старше авто, тим більший коефіцієнт акцизу).

Всі ці правки мають бути винесені на друге читання в сесійну залу парламенту. Їх мають підтримати або не підтримати більшість нардепів. І лише тоді вони можуть набути законного статусу (після підпису Президенту, звісно).