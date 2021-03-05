Изменения могут коснуться сроков действия закона и возраста автомобилей. Кроме того, льготным категориям граждан предлагают сделать абсолютно бесплатную растаможку.

Законопроект 4643-д который Верховная Рада уже приняла в первом чтении, может получить важные дополнения. Уже зарегистрировано несколько поправок ко второму чтению.

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Нардеп Анна Скороход подала очень интересные правки. Она предлагает растамаживать по новому тарифу все "евробляхи", которые были ввезены до вступления в силу этого Закона (а не только те, которые были ввезены до 2021 года, как сказано в законопроекте). Таким образом "евробляхеры" хотят завести в Украину еще несколько тысяч старых и новых машин, чтобы растаможить их по льготным тарифам до 1000 евро.

Также зарегистрирована правка увеличения срока действия льготного растаможки до 270 дней (в нынешнем законопроекте на это дают 180 дней).

Льготы также предложено расширить для участников боевых действий, чернобыльцев, лиц с инвалидностью и других категорий граждан, нуждающихся в особом внимании и заботе. Для них предлагается полностью бесплатная растаможка. Хотя не факт, что этими льготами не воспользуются дельцы, которые на льготников будут растамаживать авто для перепродажи.

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Еще одна правка касается экологических норм. Предлагается разрешить растаможивание всех автомобилей, которые фактически ввезены независимо от экологического класса (сейчас в проекте действует ограничение Евро 2). То есть откровенно неисправные и экологически грязные машины.

Другой нардеп, Марьян Заблоцкий, подал правку об отмене возрастного коэффициента. Если она будет принята, растаможка станет доступной для всех без исключения автомобилей. То есть акциз будет начисляться независимо от возраста машины (сейчас чем старше авто, тем больше коэффициент акциза).

Все эти правки должны быть вынесены на второе чтение в сессионный зал парламента. Их должны поддержать или не поддержать большинство нардепов. И только тогда они могут приобрести законный статус (после подписи Президента, конечно).