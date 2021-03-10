Новые поправки от нардепов значительно ограничивают возможности владельцев автомобилей на еврономерах.

Народные депутаты продолжают вносить правки в Закон о растаможивании автомобилей на еврономерах, который был принят Верховной Радой в первом чтении. И если предыдущие правки делали этот законопроект более либеральным, то внесенные на этой неделе – наоборот.

В частности, глава профильного комитета по вопросам таможенной политникы и налогов Данил Гетманцев предложил ограничить срок льготного растаможивания "евроблях" сроком в три месяца вместо полугода, как сегодня записано в законопроекте. Кроме того, его предложение – ограничить действие Закона только на легковые автомобили, а грузовики и мотоциклы исключить из списка.

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Нардеп Максим Павлюк предлагает ограничить возможность льготного растаможивания автомобилей, которые отвечают экологическим нормам не ниже Евро 2, то есть изготовленным не раньше 2007 года.

Нардеп Павел Фролов предлагает растамаживать по льготным ставкам только автомобили, которые въехали в Украину до 31.12.2019 года (в нынешней редакции законопроекта – к началу 2021 года).

Ранее были внесены правки, которые дают возможность некоторым категориям населения растамаживать "евробляхи" по нулевому тарифу, а также еще больше удлиняют срок действия Закона. Кроме того, существует правка, которая позволяет растамаживать даже те "евробляхи", которые ввезены в течение 2021 года.

Какие правки народные депутаты оставят в законе, а какие решат не принимать, будет решено путем голосования в зале Верховной Рады во время обсуждения этого законопроекта во втором чтении. Когда это произойдет, пока неизвестно.