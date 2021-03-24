Низка європейських країн оголосила про заборону використання автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в найближчі роки. Світові виробники планують за цей переробити свій модельний ряд на випуск електромобілів.

Практично усі великі автовиробники ухвалили плани з переходу на випуск екологічно чистих авто. Зокрема, Ford Motor Company готовий повністю відмовитися від виробництва легкових автомобілів з ДВС у Європі до кінця цього десятиліття. Виключно на виробництво електрокарів перейде і Volvo Cars, який має намір поступово вивести зі свого глобального модельного ряду всі автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, включаючи гібриди, і продавати тільки повністю електричні автомобілі.

Британські автовиробники теж планують перекваліфікуватися на виробництво електромобілів. Зокрема, Jaguar Land Rover повністю перейде на електричні двигуни до 2025 року. Bentley до 2026 року буде випускати виключно гібриди та електрокари, а вже в наступні 10 років взагалі відмовиться від ДВС на користь екологічно чистих авто.

Також у тему: які електромобілі привезе в Україну новий автоконцерн Stellantis

Німецький автоконцерн Volkswagen розраховує випустити 1 мільйон електромобілів до 2023 року та продовжує пришвидшувати виробництво акумуляторних автомобілів у всьому світі. Ставку на виробництво нових моделей електромобілів оголосили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Hyundai, Toyota, GM, Renault, Nissan, Volkswagen, Stellantis та SAIC.

Плани зі збільшенням частки продажів електромобілів у Європі наявні у BMW, Daimler та Honda. Зокрема, Honda в наступні 2 роки має намір дійти до 100% продажів електрокарів в ЄС.

Таким чином вже у наступному десятилітті автовиробники сконцентруються на випуску виключно електромобілів.

Нагадаємо, коли в Україні планують заборонити ДВЗ.