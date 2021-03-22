Група Stellantis в Україні провела першу пресконференцію: підбили підсумки 2020 і розповіли про плани на 2021 рік

18-го березня 2021 року в Києві пройшла перша пресконференція групи Stellantis, де розповіли про плани на найближчий рік.

Підсумки 2020 року для брендів групи Stellantis

Минулий 2020 рік виявився непростим для всього світу в цілому, і для України зокрема. Негативна ситуація, пов'язана з карантинними обмеженнями, складністю прогнозування завтрашнього дня, і навіть короткочасне повне закриття автосалонів, позначилися на українському автомобільному ринку – за підсумками 2020 року в Україні продано 95,5 тис. автомобілів (легкові та комерційні), що на 2,2% менше рівня продажів у 2019 році.

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Однак за підсумками 2020 року, бренд PEUGEOT домігся історичного результату на українському автомобільному ринку: 5 місце в загальному заліку! Також у 2020 році зафіксовано вражаюче зростання продажів – на 28,5% у порівнянні з показниками 2019 року. Загалом реалізовано понад 4,3 тис. автомобілів.

бренд CITROЕN, який зміг не тільки утримати, але навіть наростити свою частку на ринку: більше 3% і 13 місце в загальному заліку брендів на автомобільному ринку України. За 2020 рік в Україні було реалізовано 2 940 автомобілів CITROЕN (легкові та комерційні LCV), що на 25,4% більше показників 2019 року. Причому хорошим продажам сприяли як вже відомі моделі, так і новинки бренду.

У свою чергу і бренд DS Automobiles у 2020 році продовжив активно заявляти про себе на ринку і збільшувати продажі. Так, за 2020 рік Бренд показав вражаюче зростання продажів у порівнянні з попереднім роком, який склав 286%, зі 108 реалізованими автомобілями.

Не здає позиції і бренд Opel, який в 2019 році пройшов повний “перезапуск” в Україні. Нова модельна лінійка легкових і LCV автомобілів, оновлені дилерські мережі та нові зручні супутні послуги дозволили завершити 2020 рік з позитивною динамікою продажів: реалізовано 732 автомобілі (легкові і LCV), що на 84% більше показників за 2019 рік.

Запуск нових продуктів

Однією з головних складових популярності та зростання продажів брендів групи Stellantis на ринку України є, перш за все, грамотно сформована модельна лінійка.

Бренд PEUGEOT вже з початку року порадував одразу 4 новинками. Так, ще в грудні 2020 року був презентований новий PEUGEOT 3008 – найтитулованіший кросовер бренду PEUGEOT. Слідом за ним стартували продажі і нового PEUGEOT 5008, який пропонується відразу в топових комплектаціях – для вашого максимального комфорту і безпеки. І ось уже в березні бренд PEUGEOT оголосив про всеукраїнський старт продажів нового покоління моделі 208: стильного, компактного, сучасного хетчбека. І тепер ми очікуємо в жовтні новий PEUGEOT 308, світова презентація якого відбулася 18 березня. Це гідний спадкоємець свого успішного попередника: понад 700 тис. проданих автомобілів, маса нагород – включаючи й престижний титул "Автомобіль Року 2014".

Більше інформації про PEUGEOT 3008

Бренд CITROЕN в свою чергу готується відкрити нову сторінку своєї історії з гучним поверненням на ринок своїх крос-хетчбеків разом з новим С4. Ці крос-хетчбеки новітнього покоління задають нові стандарти в компактному сегменті, привносячи в нього фірмові риси CITROЕN. Всі подробиці очікуються в червні 2021 року. Наступним на черзі новий SUV CITROЕN C3 Aircross, який став більш зрілим. Новинка CITROЕN C3 Aircross – це дуже універсальний кросовер: він зберіг всі позашляхові якості завдяки системі Grip Control® і функції допомоги при спуску зі схилу. Зустрічайте у дилерів бренду CITROЕN вже в серпні.

У 2019 році відбулося повне “перезавантаження” бренду Opel: оновилася модельна лінійка, з'явилося 2 седани і 2 кросовери. У свою чергу 2020 рік ознаменувався "перезавантаженням" LCV лінійки бренду – були запропоновані нові вантажні та вантажопасажирські фургони, а також пасажирські версії венів. І тепер бренд продовжує активну роботу над розширенням власної модельної лінійки. Так, у березні в Україні стартував продаж оновленого Opel Crossland. Автомобіль зберіг всі колишні переваги добре відомої моделі Opel Crossland X, але тепер готовий додати нові – новий дизайн, нові технології, нові версії для покупців!

Слідом за моделями DS 7 CROSSBACK і DS 3 CROSSBACK, бренд DS Automobiles представляє розкішний седан DS 9, який готується очолити модельну лінійку французького преміального бренду. Випускаючи новий DS 9, бренд DS Automobiles демонструє свої глобальні напрацювання: оригінальний дизайн, вишуканість салону, високі технології. Завдяки вражаючим характеристикам, преміальний седан DS 9 являє собою ідеальне поєднання історичної спадщини та чудових передових технологій. Новинка DS 9 – це запрошення заново відкрити для себе французьку досконалість в автомобільному світі. Презентація в Україні відбудеться у вересні 2021 року.

Більше інформації про преміальний седан DS 9

Але на цьому новинки групи Stellantis не закінчуються, адже відповідно до глобального плану з електрифікації автомобілів групи, в Україні стартують продажі гібридних версій і повністю електрифікованих автомобілів. Так, кожен бренд отримав у свій модельний ряд як і технологічний гібрид, так і повністю електрифіковану модель. У 2021 році бренд PEUGEOT представив новий технологічний Plug-in гібрид PEUGEOT 3008 PHEV: сумарна потужність 300 к.с., повний привід, можливість руху тільки на електротязі! А тепер готується презентувати повністю електричний заряджений PEUGEOT 2008, зустрічайте вже цього літа.

Разом із запуском нового крос-хетчбека CITROEN C4, бренд розширює гаму двигунів і пропонує 100%-електричний двигун C4. Новинка має унікальний і зухвалий характер, уособлює собою нову концепцію у своєму сегменті. Завдяки піднятому кузову і спортивному силуету крос-хетчбек несе в собі риси кросовера. Аеродинамічні та плавні форми нової моделі втілюють фірмові риси Citroën, привносячи в модельну лінійку бренду нові прояви стилю. А також, модельний ряд бренду поповнить Plug-in гібрид CITROEN C5 Aircross PHEV: запас ходу на електриці до 55 км (згідно WLTP), 225 к.с., розгін до 100 за 8,1 сек.

У свою чергу бренд DS Automobiles вже має новий техно-флагман бренду – гібрид DS 7 Crossback E-TENSE! Тепер кожен потенційний покупець може особисто випробувати всю силу електрифікації в справі: потужність 300 к.с., повний привід, можливість руху тільки на електротязі. А вже в листопаді ви зможете познайомиться з електричним DS 3 Crossback E-Tense, який поєднує в собі кращі напрацювання бренду з футуристичним дизайном в стилі хай-тек.

А OPEL готується представити нову OPEL Mokka, яка також отримала і повністю електричну версію. Електромобіль Opel Mokka-e поєднує в собі рух без вихлопних газів і захоплюючий драйв. Електромотор пропонує максимальну потужність в 100 кВт (136 к.с.) і обертаючий момент 260 Нм, причому все це можна отримати одразу після запуску – з першого обороту ротора! Швидкі реакції, спритність руху, хороша динаміка є ключовими характеристиками, які описують новинку-електромобіль.