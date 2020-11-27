Флагманська модель дизайнерського суббренду Citroen стане альтернативою німецьким та англійським великим седанам.

Mercedes-Benz E-Class та Audi A6 здаються занадто стандартизованими чи нудними? Зверніть увагу на автомобіль того ж формату, але з французьким шармом – новий DS 9.

Також цікаво: Toyota Camry причепурилась зовні і всередині до 2021 року

З тих пір, як Citroen припинив випуск моделі C6 у 2012 році, Франції бракувало великого седана преміум-класу, котрий міг би, принаймні в деяких аспектах, не відставати від пропозицій великої німецької трійки чи британських “люксових барж”. Майже десятиліття потому, французький автовиробник представляє, мабуть, найелегантніший автомобіль в історії марки, котрий стане новим флагманом бренду – DS 9.

Новинку запропонують у кількох виконаннях, що відрізняються силовими установками:

DS 9 PERFORMANCE LINE + PureTech 225 Automatic: 47 700 євро;

DS 9 RIVOLI + PureTech 225 Automatic: 51 700 євро;

DS 9 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 225: 54 000 євро;

DS 9 RIVOLI + E-TENSE 225: 56 900 євро;

DS 9 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 4x4 360: 65 500 євро;

DS 9 RIVOLI + E-TENSE 4x4 360 : 68 400 євро.

При цьому з повним набором опцій найдорожче виконання моделі E-TENSE 4x4 360 обійдеться у 80 тисяч євро.

Моделі, позначені E-TENSE, являють собою плагін-гібриди з максимальною віддачею у 360 кінських сил. Найпотужнішою бензиновою версією є PureTech 225 з відповідною віддачею у 225 сил. Гібридні установки використовують 1,6-літровий мотор, посилений 80-кіловатним синхронним електромотором. Усі версії комплектуються 8-швидкісним “автоматом”.

DS 9 оснащений функціями автономного водіння рівня 2, підвіскою DS Active Scan, фарами DS Active LED Vision, звуковою системою Focal Electra, безконтактним входом і запуском двигуна, нічним баченням DS, моніторингом втоми водія, активним контролем сліпих зон, розширеною системою розпізнавання дорожніх знаків та активними аварійними гальмами.

Інтер’єр оздоблюється алькантарою та перфорованою шкірою з хромованими та дерев’яними акцентами. Цифрова панель приладів повторює кластер кросовера DS 7 Crossback.

Габарити DS 9:

Довжина: 4930 мм;

Ширина: 1850 мм;

Колісна база: 2900 мм.

Для кузову пропонується п’ять кольорів: перламутрово-білий, північно-синій, перламутровий кришталь, сірий Artense та чорний Perla Nera. Автомобілі комплектуються чорними гальмівними супортами з логотипом DS Performance та 20-дюймовими легкосплавними колесами.

Перші поставки DS 9 повинні розпочатися у вересні 2021 року.

Фото: DS 9 2021 / DS Automobiles