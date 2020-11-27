Флагманская модель дизайнерского суббренда Citroen станет альтернативой немецким и английским большим седанам.

Mercedes-Benz E-Class и Audi A6 кажутся слишком стандартизированными или скучными? Обратите внимание на автомобиль того же формата, но с французским шармом – новый DS 9.

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С тех пор, как Citroen прекратил выпуск модели C6 в 2012 году, Франции не хватало большого седана премиум-класса, который мог бы, по крайней мере в некоторых аспектах, не отставать от предложений большой немецкой тройки или британских "люксовых барж". Почти десятилетие спустя, французский автопроизводитель представляет, пожалуй, самый элегантный автомобиль в истории марки, который станет новым флагманом бренда – DS 9.

Новинку предложат в нескольких исполнениях, отличающихся силовыми установками:

DS 9 PERFORMANCE LINE + PureTech 225 Automatic: 47 700 евро;

DS 9 RIVOLI + PureTech 225 Automatic: 51 700 евро;

DS 9 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 225: 54 000 евро;

DS 9 RIVOLI + E-TENSE 225: 56 900 евро;

DS 9 PERFORMANCE LINE + E-TENSE 4x4 360: 65 500 евро;

DS 9 RIVOLI + E-TENSE 4x4 360: 68 400 евро.

При этом с полным набором опций, самое дорогое выполнение модели E-TENSE 4x4 360 обойдется в 80 тысяч евро.

Модели, обозначенные E-TENSE, представляют собой плагин-гибриды с максимальной отдачей в 360 лошадиных сил. Мощной бензиновой версией является PureTech 225 с соответствующей отдачей в 225 сил. Гибридные установки используют 1,6-литровый мотор, усиленный 80-киловаттным синхронным электромотором. Все версии комплектуются 8-скоростным «автоматом».

DS 9 оснащен функциями автономного вождения уровня 2, подвеской DS Active Scan, фарами DS Active LED Vision, звуковой системой Focal Electra, бесконтактным входом и запуском двигателя, ночным видением DS, мониторингом усталости водителя, активным контролем слепых зон, расширенной системой распознавания дорожных знаков и активными аварийными тормозами.

Интерьер отделывается алькантарой и перфорированной кожей с хромированными и деревянными акцентами. Цифровая панель приборов повторяет кластер кроссовера DS 7 Crossback.

Габариты DS 9:

Длина: 4930 мм;

Ширина: 1850 мм;

Колесная база: 2900 мм.

Для кузова предлагается пять цветов: жемчужно-белый, северо-синий, перламутровый хрусталь, серый Artense и черный Perla Nera. Автомобили комплектуются черными тормозными суппортами с логотипом DS Performance и 20-дюймовыми легкосплавными колесами.

Первые поставки DS 9 должны начаться в сентябре 2021 года.

Фото: DS 9 2021 / DS Automobiles