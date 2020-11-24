В следующий год японский седан войдет с новыми технологиями и новым стилем.

Старт продаж обновленной Toyota Camry Hybrid в Европе назначен на следующий месяц.

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Ключевыми аспектами обновления седана стали:

Гладкий, но прочный дизайн, больше динамичности и шире позиция;

Новые легкосплавные колеса, новый цвет экстерьера и переработанный интерьер;

Переделанная центральная консоль с большим 9-дюймовым дисплеем, подключением Apple CarPlay и Android Auto;

Последняя версия комплекса Toyota Safety Sense с улучшенным обнаружением пешеходов и велосипедистов, а также новыми функциями, такими как помощь при поворотах на перекрестке.

Модернизированная Camry Hybrid внешне отличается от предшественницы слегка измененным оформлением переднего бампера и увеличенными вширь ламелями решетки радиатора, которые украсили хромированной кромкой. Сама решетка теперь может быть черной или темно-серой, на выбор заказчика. Фейслифтинговый седан также получил новые колесные диски размерностью 17 или 18 дюймов, новый оттенок кузова серый металлик (Deep Metal Grey) и пересмотренный "рисунок" задних фонарей.

В салоне появился новый сенсорный экран мультимедийной системы диагональю девять дюймов, расположенный выше на передней панели. Система оснащена также физическими кнопками и "шайбами, с лучшим чем у предыдущей версии откликом. Медиасистема теперь поддерживает интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto. Интерьер может быть оснащен перфорированной кожей бежевого или и черного цвета.

В список оснащения обновленной Camry Hybrid включена последняя версия комплекса систем безопасности Toyota Safety Sense. Он включает улучшенную систему предотвращения столкновений, обновленный адаптивный круиз-контроль, реагирующий на дорожные знаки, и усовершенствованный ассистент удержания в полосе движения.

В Европе Camry предлагается только с одним силовым агрегатом – гибридным на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, который в паре с электромотором обеспечивает отдачу в 218 лошадиных сил.

Фото: Toyota Camry 2021 / Toyota