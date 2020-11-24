У наступний рік японський седан увійде з новими технологіями та новим стилем.

Старт продажів оновленої Toyota Camry Hybrid у Європі призначений на наступний місяць.

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Ключовими аспектами оновлення для седана стали:

Гладкий, але міцний дизайн, більше динамічності та ширша позиція;

Нові легкосплавні колеса, новий колір екстер’єру та перероблений інтер’єр;

Перероблена центральна консоль із більшим 9-дюймовим дисплеєм, підключенням Apple CarPlay та Android Auto;

Найновіша версія комплекса Toyota Safety Sense з покращеним виявленням пішоходів та велосипедистів, а також новими функціями, такими як допомога при поворотах на перехресті.

Модернізована ​​Camry Hybrid зовні відрізняється від попередниці злегка зміненим оформленням переднього бампера і збільшеними вшир ламелями решітки радіатора, які прикрасили хромованою крайкою. Сама решітка тепер може бути чорною або темно-сірою, на вибір замовника. Фейсліфтинговий седан також отримав нові колісні диски розмірністю 17 або 18 дюймів, новий відтінок кузова сірий металік (Deep Metal Grey) та переглянутий “малюнок” задніх ліхтарів.

У салоні з'явився новий сенсорний екран мультимедійної системи діагоналлю дев'ять дюймів, розташуваний вище на передній панелі. Система оснащена також фізичними кнопками і “шайбами, з кращим ніж у попередньої версії відгуком. Медіасистема тепер підтримує інтеграцію зі смартфонами через Apple CarPlay і Android Auto. Інтер’єр може бути оздолений перфорованою шкірою бежевого або і чорного кольору.

У список оснащення оновленої Camry Hybrid включена остання версія комплексу систем безпеки Toyota Safety Sense. Він включає покращену систему запобігання зіткнень, оновлений адаптивний круїз-контроль, що реагує на дорожні знаки, і вдосконалений асистент утримання в смузі руху.

У Європі Camry пропонується лише з одним силовим агрегатом – гібридним, на базі 2,5-літрового чотирициліндрового двигуна, котрий в парі з електромотором забезпечує віддачу у 218 кінських сил.

Фото: Toyota Camry 2021 / Toyota