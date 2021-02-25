Найстаріший у світі автомобільний бренд підтверджує свою особистість та характер новим логотипом. Французький лев перегортає нову сторінку своєї історії.

25 лютого 2021 року Peugeot представив свій новий логотип: герб у формі щита, прикрашений головою лева.

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Починаючи з 1850 року, Peugeot має десять послідовних логотипів, усі з левами. Сьогодні дебютувала одинадцята версія, ще більш лаконічна, чітка й елегантна. Її створила лабораторія дизайну Peugeot.

Нинішній логотип використовується з 2010 року. У компанії ирішили його змінити, щоб підкреслити рух бренду на вищий рівень. Після капітального оновлення своїх автомобілів за останні 10 років, у Peugeot вирішили переробити свій логотип, щоб йти в ногу зі своєю продукцією. На початку 2021 року для цього “зійшлися всі зірки”: запуск нової лінійки автомобілів на чолі з новим Peugeot 308, оновлений веб-сайт, створення альянсу STELLANTIS – і, нарешті, новий лев-логотип.

Фото: нова фірмова символіка Peugeot / Peugeot

Peugeot має досвід усіх революцій: промислової, технологічної, політичної, соціальної, цифрової, а тепер і екологічної – енергетичний перехід та безвуглецева мобільність лежать в основі стратегії сталого майбутнього. Все це утворює ДНК Peugeot. Це також потужний та інстинктивний бренд, що й відображає його емблема: лев.

“Новий логотип втілює те, що Peugeot мав на увазі вчора, що Peugeot означає сьогодні і що Peugeot буде означати завтра”, – повідомляє прес-реліз французького бренду. “З цим гербом бренд Peugeot прагне завоювати нові ринки, пришвидшити своє міжнародне зростання, експортуючи французький стиль та ноу-хау, а також французьку елегантність”.

Peugeot також представила перший за останні 10 років рекламний слоган: Леви нашого часу. Завдяки цій оптимістичній міжнародній кампанії Peugeot залучає як своїх клієнтів, так і тих, хто ними поки що не є.