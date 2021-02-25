Старейший в мире автомобильный бренд подтверждает свою личность и характер новым логотипом. Французский лев перелистывает новую страницу своей истории.

25 февраля 2021 года Peugeot представил свой новый логотип: герб в форме щита, украшенный головой льва.

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Начиная с 1850 года, у Peugeot было десять последовательных логотипов, все со львами. Сегодня дебютировала одиннадцатая версия, еще более лаконичная, четкая и элегантная. Ее создала лаборатория дизайна Peugeot.

Нынешний логотип используется с 2010 года. В компании решили его изменить, чтобы подчеркнуть движение бренда на более высокий уровень. После капитального обновления своих автомобилей за последние 10 лет, в Peugeot решили переделать свой логотип, чтобы идти в ногу со своей продукцией. В начале 2021 года для этого "сошлись все звезды": запуск новой линейки автомобилей во главе с новым Peugeot 308, обновленный веб-сайт, создание альянса STELLANTIS – и, наконец, лев-логотип.

Фото: новая фирменная символика Peugeot / Peugeot

У Peugeot есть опыт всех революций: промышленной, технологической, политической, социальной, цифровой, а теперь и экологической – энергетический переход и безуглеродная мобильность лежат в основе стратегии стойкого будущего. Все это образует ДНК Peugeot. Это также мощный и инстинктивный бренд, и отражает его эмблема: лев.

"Новый логотип олицетворяет то, что Peugeot имел в виду вчера, что Peugeot значит сегодня и что Peugeot будет означать завтра", – сообщает пресс-релиз французского бренда. "С этим гербом бренд Peugeot стремится завоевать новые рынки, ускорить свой международный рост, экспортируя французский стиль и ноу-хау, а также французскую элегантность".

Peugeot также представила первый за последние 10 лет рекламный слоган: Львы нашего времени. Благодаря этой оптимистической международной кампании Peugeot привлекает как своих клиентов, так и тех, кто ими пока не является.