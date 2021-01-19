Мощный универсал Peugeot 508 PSE Wagon открывает новую страницу истории французского бренда.

Peugeot 508 PSE Wagon станет первым из "горячих" моделей марки. Компания Peugeot хочет предложить продуктивную версию для каждой модели, которую продает, передает слова генерального директора французского бренда Auto Express.

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За индексом PSE стоит название подразделения спортивного инжиниринга Peugeot Sport Engineered. Первой моделью с таким обозначением от Peugeot стал, представленный в сентябре 2020 года универсал 508 PSE – самый мощный дорожный автомобиль за всю историю марки.

Плагин-гибридная силовая установка спортивного универсала комбинирует 1,6-литровый турбомотор и пару электродвигателей. Общая производительность силовой установки составляет 355 лошадиных сил, крутящий момент – 520 ньютон-метров. От 0 до 100 километров в час 508 PSE спринтует за 5,2 секунды.

Новость о полной линейке спортивных моделей Peugeot поступила буквально через несколько дней после того, как концерны PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles завершили слияние в альянс Stellantis. Какие из ныне существующих брендов продолжат деятельность в составе Stellantis – пока не определено окончательно. Бренды с низкими показателями продаж, как Chrysler или Lancia, могут исчезнуть. Или же компания может проявить креативность, оживляя эти марки с помощью новинок, заимствованных у братских брендов.

508 PSE прибывает этого года, а детали о новом 308 поступят в марте. Если Peugeot придаст перфоманс-версию к каждой модели в своей линейке, вслед должен появиться 308 PSE и много других интересных машин для противостояния "горячим" Golf GTI, спортуниверсал Audi RS и даже "пушкам" от AMG.

Фото: Peugeot 508 PSE / Peugeot