Батарейный фургон пополнил линейку коммерческой техники бренда.

Дебют e-Berlingo означает, что вся линейка коммерческих автомобилей Citroen перешла на электротягу, ведь ранее были представлены более крупные модели e-Jumpy и e-Jumper.

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Компания Citroen представила новый электрический фургон e-Berlingo. Как и фургон с ДВС, новая модель доступна в двух вариантах колесной базы. e-Berlingo может перевозить до 800 килограммов, вместимость грузового отсека варьируется в диапазоне от 3,3 до 4,4 кубических метра.

Внешне новый Citroen e-Berlingo почти идентичен актуальному фургону Berlingo с ДВС, хотя по Они имеют разные платформы: дизельные фургоны имеют в основе EMP2, а электрические – e-CMP. Значительно более заметна разница с пассажирским Berlingo.

Фото: Citroen e-Berlingo / Citroen

Фургон предложен с одной силовой установкой. Электромотор имеет мощность в 136 лошадиных сил и крутящий момент до 260 Нм, его питает тяговая батарея на 50 киловатт-часов, обеспечивая автономный пробег на одном заряде до 275 километров за циклом WLTP. Для экономии электроэнергии в аккумуляторе предусмотрено два специальных режима работы силовой установки. В режиме Eco мощность ограничена до 82 лошадиных сил, а режим Normal означает мощность в 109 сил.

Электрический фургон в базовом оснащении имеет систему бесключевого доступа, помощь при трогании в гору и помощник при движении на спуске, камеру заднего вида, а также информационно-развлекательный комплекс с 5-дюймовым сенсорным экраном и функцией управления со смартфона. В списке опций-мультимедиасистема с 10-дюймовым экраном и навигацией, цветной проекционный дисплей и датчик перегрузки.