Батарейний фургон поповнив лінійку комерційної техніки бренду.

Дебют e-Berlingo означає, що вся лінійка комерційних автомобілів Citroen перейшла на електротягу, адже раніше були представлені більші моделі e-Jumpy та e-Jumper.

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Компанія Citroen представила новий електричний фургон e-Berlingo. Як і фургон з ДВЗ, нова модель доступна у двох варіантах колісної бази. e-Berlingo може перевозити до 800 кілограмів, місткість вантажного відсіку варіюється в діапазоні від 3,3 до 4,4 кубічних метра.

Зовні новий Citroen e-Berlingo майже ідентичний актуальному фургону Berlingo з ДВЗ, хоча по вони мають різні платформи: дизельні фургони мають в основі EMP2, а електричні – e-CMP. Значно більше помітна різниця з пасажирським Berlingo.

Фото: Citroen e-Berlingo / Citroen

Фургон запропонований з однією силовою установкою. Електромотор має потужність у 136 кінських сил і крутний момент до 260 Нм, його живить тягова батарея на 50 кіловат-годин, забезпечуючи автономний пробіг на одному заряді до 275 кілометрів за циклом WLTP. Для економії електроенергії в акумуляторі передбачено два спеціальних режими роботи силової установки. В режимі Eco потужність обмежена до 82 кінських сил, а режим Normal означає потужність у 109 сил.

Електричний фургон у базовому оснащенні має систему безключового доступу, допомогу при рушанні в гору і помічник при русі на спуску, камеру заднього виду, а також інформаційно-розважальний комплекс з 5-дюймовим сенсорним екраном і функцією управління зі смартфона. У списку опцій – мультимедіасистема з 10-дюймовим екраном і навігацією, кольоровий проекційний дисплей і датчик перевантаження.