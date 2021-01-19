Потужний універсал Peugeot 508 PSE Wagon відкриває нову сторінку історії французького бренду.

Peugeot 508 PSE Wagon стане першим із “гарячих” моделей марки. Компанія Peugeot хоче запропонувати продуктивнішу версію для кожної моделі, яку продає, передає слова генерального директора французького бренду Auto Express.

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За індексом PSE стоїть назва підрозділу спортивного інжинірингу Peugeot Sport Engineered. Першою моделлю із таким позначенням від Peugeot став, представлений у вересні 2020 року універсал 508 PSE – найпотужніший дорожній автомобіль за всю історію марки.

Плагін-гібридна силова установка спортивного універсала комбінує 1,6-літровий турбомотор та пару електродвигунів. Загальна продуктивність силової установки складає 355 кінських сил, крутний момент – 520 ньютон-метрів. Від 0 до 100 кілометрів на годину 508 PSE спринтує за 5,2 секунди.

Новина про повну лінійку спортивних моделей Peugeot надійшла буквально через кілька днів після того, як концерни PSA Group та Fiat Chrysler Automobiles завершили злиття у альянс Stellantis. Які з нині існуючих брендів продовжать діяльність у складі Stellantis – поки не визначено остаточно. Бренди з низькими показниками продажів, як Chrysler або Lancia, можуть зникнути. Або ж компанія може проявити креативність, пожвавивши ці марки за допомогою новинок, запозичених у братерських брендів.

508 PSE прибуває цього року, а деталі про новий 308 надійдуть у березні. Якщо Peugeot додасть перфоманс-версію до кожної моделі у своїй лінійці, слідом повинен з’явитись 308 PSE та багато інших цікавих машин для протистояння “гарячим” Golf GTI, спортуніверсалам Audi RS та навіть “гарматам” від AMG.

Фото: Peugeot 508 PSE / Peugeot