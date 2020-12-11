У 2020 році Peugeot святкує важливу дату - 210 років з дати заснування компанії. За свою історію Бренд пройшов шлях від маленької сімейної сталеварної майстерні до всесвітньо відомого виробника якісних і інноваційних автомобілів.

На честь свого ювілею Peugeot розгорнув масштабну рекламну кампанію, яка включила в себе як зміни бренд-айдентики, сторітеллінг і медійне просування, так і оффлайн-активації з традиційними медіамайданчиками.

Глобальний слоган рекламної кампанії звучить як “2-1-0 - Поїхали!”. Це своєрідний “відлік” до розвитку, нових вершин та перемог.

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Для відзначення події змінили логотип, що знаменує багату спадщину бренду і його основоположні цінності: гнучкість, міцність і швидкість. Лев, символ бренду, зображений в профіль і підкреслений стрілою. Це відсилання до одного з найперших логотипів Peugeot, зареєстрованого в 1858 році. Напис “210 років” – це данина минулому і погляд в майбутнє. Чорний і білий кольори логотипу підкреслюють стриманість і розсудливість. А коло, що обрамляє Лева, візуально робить ідею цілісною і ніби “збирає воєдино” цінності компанії. Спеціальний логотип на честь 210-річчя Бренда був розроблений дизайнерами студії Peugeot Design Lab.

Компанія розповідала свою історію і в соцмережах. У жовтні в соцмережах дебютували 13 короткометражних фільмів про найважливіші історичні моменти і перемоги Peugeot, стартувала рекламна кампанія.