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Стільки дизайнерських та інноваційних рішень немає в жодному іншому автомобілі, присутньому на ринку. І це не перебільшення: починаємо дивуватися разом.

Перше незабутнє враження від зустрічі з новим Peugeot 2008 – від його зовнішності. Його важко ідентифікувати як друге покоління 2008-го, адже від попередника практично нічого не залишилось.

Цей компактний кросовер класу B-SUV можна розглядати з будь-якого боку, і щоразу буде причина здивуватись. Спереду – хижий погляд трьох "кігтей лева", створений світлодіодними денними вогнями, продовжується вниз світловою лінією видовженої клика-протитуманки. Бампер складної форми з сталевим низом, решітка радіатора з "сотами" – в залежності від комплектації вона має різну структуру. Приміром у нас, на тестовому автомобілі в версії Allure, хромовані соти "йдуть" горизонтально, а на топ-версії GT-Line – вертикально.

Фари – повністю світлодіодні (з середньої версії), як і задні ліхтарі. До речі, затемнена задня світлотехніка з 3D ефектом – не тюнінг, а серійне обладнання, виглядає дуже стильно. Збоку теж є на що глянути: окрім стрімкого силуету кузова увагу звертають на себе виштамповки на дверях та невеличкі стильні деталі, які доповнюють картину. Зрозуміло, чому на тестовий 2008-ий яскраво-оранжевого кольору заглядались усі перехожі та автовласники – роздивлятись є на що, і більшість поглядів сповнені здивування та захоплення.

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Космічний корабель

Втім, вони ще не були в салоні, а тут їх чекає справжній шок. Такої панелі приладів немає в жодному іншому авто, доступному в Україні, навіть у преміум-сегменті! Вона тривимірна! Справді, при першому знайомстві не віриш, що таке можливо, а потім одразу ж хочеться перевірити, як це працює. Її роботу важко передати на фото, відео чи словами – треба побачити на власні очі.

Зображення тут у два ряди: ближче до водія – обрана в меню інформація або більш важлива для водія (швидкість, оберти двигуна, рівень пального). На другому плані – додаткова та менш затребувана в даний момент. А ще вона може бути різного кольору, з підтінюванням та напівтонами, в меню можна обрати кілька варіантів способу відображення та набору інформації. Наприклад, залишити мінімальні показники для водія. Або бачити рівень динамічного перевантаження – як від розгонів чи гальмувань, так і бокові – при проходженні поворотів! Це провокує на активний стиль їзди, і він на 2008-му дійсно можливий! Але про це пізніше.

Така панель зроблена, немов VR-окуляри. Екран встановлений не лише всередині, але й зверху "приборки", перпендикулярно до неї. Тож зображення, яке бачить водій, складається з двох, і йому здається, що воно тривімірне. Геніально, просто та ефективно – навіть на сонці ця конструкція не має відблисків.

Дисплей в центрі салону більш традиційний, однак найсучасніший – широкий, яскравий, сенсорний, з HD-якістю картинки. Він розвернутий до водія, тож йому завжди добре видно інформацію та рукою легко потрапляти на сенсорні кнопки екрану. Фізичних кнопок небагато – всі вони розміщені на одному рівні під екраном та схожі та авіаційні. Збоку – ще пара сенсорних кнопочок, які відповідають за підігрів сидінь. А також два мультимедійні роз'єми – Type-C та USB (ще два USB для пасажирів другого ряду). Решту функцій, включаючи керування клімат-контролем, виведені на екран. Напевне марно казати, що мультимедіа підтримує Apple Car Play та Android Auto – це вже норма у нинішній час.

Більше інформації – за посиланням.

Обома екранами можна керувати за допомогою "крутилок" та кнопок на кермі. Воно, звичайно ж, в стилі iCockpit - невеличке в діаметрі та не зовсім кругле (скошене зверху та знизу). Ним не покрутиш у стилі "маршрутки" – однією рукою, тож постійно тримаєш правильно, тому й маневри виходять більш швидкі та точні.

Джойстик 8-ступеневої коробки передач теж знайомий за іншими сучасними Peugeot, хоча для тих, хто пересів з інших автомобілів, також дуже незвичайний. Дещо дивна для сучасних автомобілів оглядовість у 2008-му – зокрема те, що бачиш власний капот. Але так габарити в міських джунглях відчуваються краще. В нашій комплектації вже є камера заднього виду та набір парктроніків спереду та ззаду – тож з парковкою немає проблем. Для зовсім невпевнених можна докупити паркувальний асистент, який віртуозно поставить авто на стоянку замість вас.

Незважаючи на екстравагантність рішень в салоні, ергономіка на висоті. Так, є відчуття, що сів в космічний корабель, але, на диво, керувати ним просто та зручно. Так само й пасажирам – простору на другому ряду достатньо як для ніг, так і для голови. А велика кількість підстаканників та ніш для зберігання речей дозволяють розмістити свої пожитки не лише тим, хто зайшов в машину першим. Матеріали салону приємні на дотик, а комбіновані сидіння зі шкіряними вставками та ненав’язливою кольоровою прострочкою дають відчуття комфорту та затишку.

Багажник більший за середній показник конкурентів – 434 літри. У ньому є подвійна підлога, тож деякі речі можна сховати від чужих очей подалі. "Запаска" присутня в усіх версіях, проте якщо замовити преміальну аудіосистему FOCAL, то її "з'їсть" сабвуфер. А от чого тут не вистачає, то це електроприводу дверцят багажника.

Маленький, але сильний!

Втім, досить роздивлятись, пора в дорогу! Кнопка старту розміщена за кермом, до неї треба дотягуватись. Втім, це справа звички. Щоб завести двигун, слід її потримати кілька секунд. В Україні Peugeot 2008 доступний з бензиновим двигуном 1,2 літри на 130 або 155 к.с. чи 1,5-літровим 130-сильним дизелем.

В нашого піддослідного – найбільш потужний 155-сильний. І спершу було багато сумнівів, що в 1,2-літровому трициліндровому моторчику "живе" так багато "конячок". Навіть на звук він не відчувається настільки потужним – дзижчить, як і інші малооб'ємні бензиновики. Однак їде! До сотні за 8 секунд – дуже непоганий показник. У місті прискорення відчувається ще краще, адже максимальний крутний момент у 240 Нм видається, як і у дизеля, менш ніж з двох тисяч обертів. Та й 8-швидкісна коробка передач вміло керує моментом – підкермові пелюстки "простоюють" у всіх ситуаціях, навіть при обгонах.

Підвіска більше налаштована на комфорт, тому українські дороги з різноманітними ямами "переварюються" без проблем. Плавність ходу тут на висоті, хіба що високі "лежачі поліцейські" 2008-ий не любить – проходить з відчутним напруженням та стуком на відбій. В інших випадках підвіска працює нечутно, навіть на задньому ряду.

Шуму від колісних арок майже немає, а от звук двигуна при розгоні відчутний. Але ж у цьому і весь кайф – це додає драйву! Керованість на висоті: завдяки гострому керму миттєво змінити ряд в потоці – простіше простого. Тим більше, що руки завжди в правильному положенні – пам'ятаєте? А ще азарт приходить в режимі виміру перевантажень. Адже цікаво дізнатися, скільки G можна досягти на цьому повороті? Не пам'ятаю жодного "цивільного" автомобіля, який провокує на такі дії. Так само як кросовера, який дає можливість це зробити. Адже незважаючи на м'яку підвіску та високий кліренс, машину не сильно нахиляє в повороті.

Характер 2008-го може бути різним – нормальним, економічним чи спортивним. Його обираєш на середній консолі кнопкою, при цьому атмосфера у салоні теж змінюється – панель приладів та підсвітка салону забарвлюється відповідно до обраного режиму. Поведінка стає іншою досить відчутно – в спортивному режимі кермо більш гостре, а натискання на педалі газу дає більш різку реакцію. Також є "позашляхові" режими з використанням GripControl та допомога спуску з гори.

Не за всі гроші світу

Peugeot 2008 пропонується в трьох комплектаціях, причому вже в "базі" Active за 597 600 грн доступна система ESP, легкосплавні диски, круїз- та клімат-контроль, підігрів сидінь та сенсорний екран. Щоправда, в цій комплектації двигун може бути лише бензиновим 130-сильним, а коробка передач – 6-ступінчатий "автомат" японської AISIN.

А от тривимірна панель приладів з'являється в середній комплектації Allure, так само як і камера заднього виду та безключовий доступ до салону. Тут вже бензиновий двигун на 155 к.с. або дизель, а АКП – 8-ступенева AISIN.

Комплектації та ціни – тут.

Весь набір систем безпеки – у максимальному GT-Line: активний круїз-контроль з можливістю повною зупинки, утримання в смузі попередження про зіткнення тощо. Найбільш "напакована" GT-Line з дизелем коштує 786 800 грн., однак за деякі опції потрібно платити окремо незалежно від комплектації: наприклад, панорамний люк, шкіряний салон, преміальну аудіосистему Focal чи перламутровий колір кузову. До речі, помаранчевий колір, як у нашому тестовому авто, – безкоштовний. Ось вам ще один привід здивуватись!

Таким чином, новий Peugeot 2008 здатен здивувати навіть "просунутого" автомобіліста, в тому числі автожурналіста. Адже в цьому компактному SUV існують речі, які або не доступні в конкурентах взагалі, або є на набагато дорожчих авто преміум-класу. Peugeot 2008 – вибір сучасної людини, яка на "ти" з ґаджетами та технологіями, слідкує за сучасними тенденціями автомобільної моди та прагне відрізнятись від сірої маси автомобілів у потоці. При цьому автомобіль дарує достойний комфорт і динаміку, а ціна досить демократична.

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Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк.