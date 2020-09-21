09:03, 21 сентября 0

Столько дизайнерских и инновационных решений нет ни в одном другом автомобиле, присутствующем на рынке. И это не преувеличение: начинаем удивляться вместе.

Первое незабываемое впечатление от встречи с новым Peugeot 2008 – от его внешности. Его тяжело индентифицировать как второе поколение 2008-го, ведь от предшественника практически ничего не осталось.

Этот компактный кроссовер класса B-SUV можно рассматривать с любой стороны, и каждый раз будет причина удивиться. Спереди – хищный взгляд трех "когтей льва", созданный светодиодными дневными огнями, продолжается вниз световой линией удлиненного клыка-противотуманки. Бампер сложной формы со стальным низом, решетка радиатора с "сотами" – в зависимости от комплектации она имеет разную структуру. К примеру у нас, на тестовом автомобиле в версии Allure, хромированные соты "идут" горизонтально, а на топ-версии GT-Line – вертикально.

Фары – полностью светодиодные (со средней версии), как и задние фонари. Кстати, затемненная задняя светотехника с 3D эффектом – не тюнинг, а серийное оборудование, выглядит очень стильно. Сбоку тоже есть на что взглянуть: кроме стремительного силуэта кузова внимание обращают на себя выштамповки на дверях и небольшие стильные детали, которые дополняют картину. Понятно, почему на тестовый 2008-ой ярко-оранжевого цвета засматривались все прохожие и автовладельцы – разглядывать есть что, и большинство взглядов полны удивления и восхищения.

Также в тему: Тест-драйв Peugeot 508

Космический корабль

Впрочем, они еще не были в салоне, а здесь их ждет настоящий шок. Такой панели приборов нет ни в одном другом авто, доступном в Украине, даже в премиум-сегменте! Она трехмерная! В самом деле, при первом знакомстве не веришь, что такое возможно, а потом сразу же хочется проверить, как это работает. Ее работу трудно передать на фото или словами – надо увидеть воочию.

Изображение здесь в два ряда: ближе к водителю – выбранная в меню информация или более важная для водителя (скорость, обороты двигателя, уровень горючего). На втором плане – дополнительная и менее востребованная в данный момент. А еще она может быть разного цвета, с подтениванием и полутонами, в меню можно выбрать несколько вариантов отображения и набора информации. Например, оставить минимальные показатели для водителя. Или видеть уровень динамической перегрузки – как от разгонов или торможений, так и боковые – при прохождении поворотов! Это провоцирует на активный стиль езды, и он на 2008-м действительно возможен! Но об этом позже.

Такая панель сделана словно VR-очки. Экран установлен не только внутри, но и сверху "приборки", перпендикулярно к ней. Поэтому изображение, которое видит водитель, состоит из двух, и ему кажется, что оно трехмерное. Гениально, просто и эффективно – даже на солнце эта конструкция не бликует.

Дисплей в центре салона более традиционный, однако самый современный – широкий, яркий, сенсорный, с HD-качеством картинки. Он развернут к водителю, поэтому ему всегда хорошо видно информацию и рукой легко попадать на сенсорные кнопки экрана. Физических кнопок немного – все они размещены на одном уровне под экраном и похожи и авиационные. Сбоку – еще пара сенсорных кнопочек, которые отвечают за подогрев сидений. А также два мультимедийных разъема Type-C и USB (еще два USB для пассажиров второго ряда). Остальные функции, включая управление климат-контролем, выведены на экран. Наверное бесполезно говорить, что мультимедиа поддерживает Apple Car Play и Android Auto – это уже норма в нынешнее время.

Больше информации – по ссылке.

Обоими экранами можно управлять с помощью "крутилок" и кнопок на руле. Он, конечно же, в стиле iCockpit – небольшой в диаметре и не совсем круглый (скошенный сверху и снизу). Им не покрутишь в стиле "маршрутки" – одной рукой, поэтому постоянно держишь правильно, из-за этого и маневры получаются более быстрые и точные.

Джойстик 8-ступенчатой коробки передач тоже знаком по другим современным Peugeot, хотя для тех, кто пересел с других автомобилей, также очень необычен. Несколько странная для современных автомобилей обзорность в 2008-м – в частности то, что видишь собственный капот. Но так габариты в городских джунглях чувствуются лучше. В нашей комплектации уже есть камера заднего вида и набор парктроников спереди и сзади – поэтому с парковкой нет проблем. Для совсем неуверенных можно докупить парковочный ассистент, который виртуозно поставит на стоянку автомобиль за вас.

Несмотря на экстравагантность решений в салоне, эргономика на высоте. Да, есть ощущение, что сел в космический корабль, но, на удивление, управлять им просто и удобно. Так же и пассажирам – пространства на втором ряду достаточно как для ног, так и для головы. А большое количество подстаканников и ниш для хранения вещей позволяют разместить свои пожитки не только тем, кто зашел в машину первым. Материалы салона приятны на ощупь, а комбинированные сиденья с кожаными вставками и ненавязчивой цветной прострочкой дают ощущение комфорта и уюта.

Багажник больше среднего показателя конкурентов – 434 литра. В нем есть двойной пол, поэтому разный хлам можно спрятать от чужих глаз подальше. "Запаска" присутствует во всех версиях; а если заказать премиальную аудиосистему FOCAL, то ее "съест" сабвуфер. Чего здесь не хватает, так это электропривода дверки багажника.

Маленький, но сильный!

Впрочем, хватит разглядывать, пора в путь! Кнопка старта размещена за рулем, до нее надо дотягиваться. Но такое решение не ново, поэтому это дело привычки. Чтобы завести двигатель, следует ее подержать несколько секунд. В Украине Peugeot 2008 доступен с бензиновым двигателем 1,2 литра на 130 или 155 л.с. или 1,5-литровым 130-сильным дизелем.

У нашего подопытного – наиболее мощный 155-сильный. И сначала было много сомнений, что в 1,2-литровом трехцилиндровом моторчике "живет" так много "лошадок". Даже на звук он не ощущается настолько мощным – жужжит, как и другие малообъемные бензиновики. Однако едет! До сотни за 8 секунд – очень неплохой показатель. В городе ускорение ощущается еще лучше, ведь максимальный крутящий момент в 240 Нм выдается, как и у дизеля, менее чем с двух тысяч оборотов. Да и 8-скоростная коробка передач умело управляет моментом – подрулевые лепестки "простаивают" во всех ситуациях, даже при обгонах.

Подвеска больше настроена на комфорт, поэтому украинские дороги с разнообразными ямами "перевариваются" без проблем. Плавность хода здесь на высоте, разве что высокие "лежачие полицейские" 2008-й не любит – проходит с ощутимым напряжением и стуком на отбой. В остальных случаях подвеска работает неслышно, даже на заднем ряду.

Шума от колесных арок почти нет, а вот звук двигателя при разгоне ощутим. Но ведь в этом и весь кайф, это добавляет драйва! Управляемость на высоте: благодаря острому рулю мгновенно сменить ряд в потоке – проще простого. Тем более, что руки всегда в правильном положении – помните? А еще азарт приходит в режиме замера перегрузок. Ведь интересно узнать, сколько G можно достичь на этом повороте? Не помню ни одного "гражданского" автомобиля, который провоцирует на такие действия. Так же как кроссовера, который дает возможность это сделать. Ведь несмотря на мягкую подвеску и высокий клиренс, машину не сильно кренит в повороте.

Характер 2008-го может быть разным – нормальным, экономическим или спортивным. Его выбираешь на средней консоли кнопкой, при этом атмосфера в салоне тоже меняется: панель приборов и подсветка салона становится другой соответственно выбранному режиму. Поведение меняется весьма ощутимо – в спортивном режиме руль более острый, а нажатие на педали газа дает более резкую реакцию. Также есть "внедорожные" режимы с использованием GripControl и помощь спуска с горы.

Не за все деньги мира

Peugeot 2008 предлагается в трех комплектациях, причем уже в "базе" Active за 597 600 грн доступна система ESP, легкосплавные диски, круиз- и климат-контроль, подогрев сидений и сенсорный экран. Правда, в этой комплектации двигатель может быть только бензиновым 130-сильным, а коробка передач – 6-ступенчатый "автомат" японской AISIN.

А вот трехмерная панель приборов появляется в средней комплектации Allure, так же как и камера заднего вида и бесключевой доступ в салон. Здесь уже бензиновый двигатель на 155 л.с. или дизель, а АКП – 8-ступенчатая AISIN.

Комплектации и цены – здесь.

Весь набор систем безопасности – в максимальном GT-Line: активный круиз-контроль с возможностью полной остановки, удержание в полосе, предупреждение о столкновении и тому подобное. Самая "напакованная" GT-Line с дизелем стоит 786 800 грн., однако за некоторые опции нужно платить отдельно независимо от комплектации: например, панорамный люк, кожаный салон, премиальную аудиосистему Focal или перламутровый цвет кузова. Кстати, оранжевый цвет, как в нашем тестовом автомобиле, – бесплатный. Вот вам и еще один повод удивиться!

Таким образом, новый Peugeot 2008 способен удивить даже "продвинутого" автомобилиста, в том числе автомобильного журналиста. Ведь в этом компактном SUV присутствуют вещи, которые либо не доступны у конкурентов вообще, либо есть на гораздо более дорогих авто премиум-класса. Peugeot 2008 – выбор современного человека, который на "ты" с гаджетами и технологиями, следит за современными тенденциями автомобильной моды и стремится отличаться от серой массы автомобилей в потоке. При этом автомобиль дарит достойный комфорт и динамику, а цена достаточно демократична.

Заказать тест-драйв Peugeot 2008 или получить коммерческое предложение

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк.