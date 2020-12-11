В 2020 году Peugeot празднует важную дату – 210 лет со дня основания компании. За свою историю бренд прошел путь от маленькой семейной сталелитейной мастерской до всемирно известного производителя качественных и инновационных автомобилей.

В честь своего юбилея Peugeot развернул масштабную рекламную кампанию, которая включила в себя как изменение бренд-айдентики, сторителлинг и медийное продвижение, так и оффлайн-активации с традиционными медиаплощадками.

Глобальный слоган рекламной кампании звучит как "2-1-0 – Поехали!". Это своеобразный "отсчет" к развитию новых вершин и побед.

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Для празднования события изменили логотип, знаменующий богатое наследие бренда и его основополагающие ценности: гибкость, прочность и скорость. Лев, символ бренда, изображен в профиль и подчеркнут стрелой. Это отсылка к одному из самых первых логотипов Peugeot, зарегистрированного в 1858 году. Надпись "210 лет" – это дань прошлому и взгляд в будущее. Черный и белый цвета логотипа подчеркивают сдержанность и благоразумие. А круг, обрамляющий Льва, визуально делает идею целостной и как бы "собирает воедино" ценности компании. Специальный логотип в честь 210-летия Бренда был разработан дизайнерами студии Peugeot Design Lab.

Компания рассказывала свою историю и в соцсетях. В октябре в соцсетях дебютировали 13 короткометражных фильмов о важнейших исторических моментах и победах Peugeot, стартовала рекламная кампания.