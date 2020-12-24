Новинка отримала багато інноваційних рішень: оригінальний дизайн, і спеціальний пакет оздоблення Black Pack, інноваційна технологія Night Vision, потужні двигуни HDi і BlueHDi, збільшений центральний дисплей, ексклюзивна оббивка Nappa Red.

Оновлений Peugeot 3008 відрізняється яскравим світловим підписом в стилі останніх новинок – тепер всі комплектації 3008 отримали повністю світлодіодне (LED) освітлення, а також додані денні ходові вогні, які викликають асоціації зі справжнім шаблезубих хижаком. Повністю змінився передній бампер: його нижню частину прикрашає срібляста вставка, а на боковинах розташовані темні "щоки", які візуально розширюють автомобіль, роблять його більш потужним і спортивним.

Версії GT і GT PACK відрізняються не тільки решіткою радіатора, але і примітними логотипами на передніх крилах. Задню частину відтепер прикрашають нові ліхтарі – з оформленням Claw Effect у вигляді насічок-прорізів, ніби від кігтів лева, а також з "бігаючими" покажчиками поворотів.

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Що під капотом?

Новий Peugeot 3008 спочатку буде пропонуватися в Україні з двома типами двигунів. Це добре відомі 2-літрові турбодизелі серії HDi і BlueHDi: турбодизель 2.0 HDi 150 пропонує потужність 150 к.с. і крутний момент 370 Нм, а його нормативні витрати палива дорівнють 5,5 л на 100 км (в змішаному циклі). А двигун 2.0 BlueHDi 180 S&S - потужність 180 к.с., крутний момент 400 Нм, витрата палива 4,8 л на 100 км (в змішаному циклі). Обидва двигуни працюють в парі з 8-ступінчастою АКПП серії ЕАТ8.

У технологічному оснащенні кросовер Peugeot 3008 пропонує власникам інноваційне обладнання:

система нічного бачення Night Vision – розпізнає автомобілі, пішоходів, тварин в умовах нічного водіння і обмеженої видимості, працює на відстані до 200-250 м (навіть більше, ніж висвітлюють дорогу фари дальнього світла);

адаптивний круїз-контроль з функцією «Stop&Go» з можливістю повної зупинки і початку руху, працює на швидкості з 0 км/год;

система розпізнавання дорожніх знаків з розширеним функціоналом – тепер розпізнаються не тільки знаки обмеження швидкості, але також знаки зупинки, вказівки одностороннього руху, заборони обгону, тд.;

асистент водіння Lane Position Assist – допомагає утримувати автомобіль в центральній частині обраного ряду (смуги) руху;

активна система контролю “сліпих зон” дзеркал заднього виду Active Blind Spot Detection - починає працювати зі швидкості 12 км/год, допомагає коригувати руху для уникнення ДТП;

функція High Beam Assist для автоматичного перемикання світла “ближній / дальній”;

також доступні сидіння з 8-зонним масажем спини, панорамний зсувний дах-люк, камери з круговим оглядом 360 °, кришка багажника з електроприводом і сенсорним управлінням. На бездоріжжі допоможе система Advanced Grip Control з чотирма режимами руху (Normal, Snow, Mud, Sand) і спеціальними шинами, а також функція HADC для допомоги при спуску на схилі. Крім того, аудіосистема FOCAL класу HiFi пропонує потужність 515 Вт, а мультимедійна система підтримує технології Mirror Screen, Apple CarPlay™ и Android Auto™.

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В салоні

Салон новинки виглядає ще більш інноваційним, але також і ще більш розкішним.

Інноваційний стиль підкреслюють сучасні кольорові рідкокристалічні дисплеї:

по-перше, вже відомий 12,3-дюймовий дисплей в основі комбінації приладової панелі, який виконаний за технологією Normally Black для підвищення контрастності зображення;

по-друге, новий 10-дюймовий сенсорний дисплей по центру передньої панелі салону - з дозволом HD і набором клавіш для швидкого доступу до найбільш необхідним розділів основного меню (аудіосистема, клімат-контроль, навігація, підключення телефону, настройки автомобіля, додатки для роботи з смартфоном).

Також зявились бездротова зарядка для смартфона, два USB-роз'єми ззаду. Центральне салонне дзеркало заднього виду отримало безрамковий дизайн. А система Keyless Access дозволяє не тільки завести двигун одним натисненням кнопки, але також відкрити / закрити автомобіль, навіть не дістаючи ключ з кишені.

Автомобіль буде доступний в Україні в чотирьох комплектаціях. Причому кожна комплектація стала багатшою за попередні та може бути доповнена опція за бажанням покупця.