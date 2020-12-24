Новинка отримала багато інноваційних рішень: оригінальний дизайн, і спеціальний пакет оздоблення Black Pack, інноваційна технологія Night Vision, потужні двигуни HDi і BlueHDi, збільшений центральний дисплей, ексклюзивна оббивка Nappa Red.
Оновлений Peugeot 3008 відрізняється яскравим світловим підписом в стилі останніх новинок – тепер всі комплектації 3008 отримали повністю світлодіодне (LED) освітлення, а також додані денні ходові вогні, які викликають асоціації зі справжнім шаблезубих хижаком. Повністю змінився передній бампер: його нижню частину прикрашає срібляста вставка, а на боковинах розташовані темні "щоки", які візуально розширюють автомобіль, роблять його більш потужним і спортивним.
Версії GT і GT PACK відрізняються не тільки решіткою радіатора, але і примітними логотипами на передніх крилах. Задню частину відтепер прикрашають нові ліхтарі – з оформленням Claw Effect у вигляді насічок-прорізів, ніби від кігтів лева, а також з "бігаючими" покажчиками поворотів.
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Що під капотом?
Новий Peugeot 3008 спочатку буде пропонуватися в Україні з двома типами двигунів. Це добре відомі 2-літрові турбодизелі серії HDi і BlueHDi: турбодизель 2.0 HDi 150 пропонує потужність 150 к.с. і крутний момент 370 Нм, а його нормативні витрати палива дорівнють 5,5 л на 100 км (в змішаному циклі). А двигун 2.0 BlueHDi 180 S&S - потужність 180 к.с., крутний момент 400 Нм, витрата палива 4,8 л на 100 км (в змішаному циклі). Обидва двигуни працюють в парі з 8-ступінчастою АКПП серії ЕАТ8.
У технологічному оснащенні кросовер Peugeot 3008 пропонує власникам інноваційне обладнання:
- система нічного бачення Night Vision – розпізнає автомобілі, пішоходів, тварин в умовах нічного водіння і обмеженої видимості, працює на відстані до 200-250 м (навіть більше, ніж висвітлюють дорогу фари дальнього світла);
- адаптивний круїз-контроль з функцією «Stop&Go» з можливістю повної зупинки і початку руху, працює на швидкості з 0 км/год;
- система розпізнавання дорожніх знаків з розширеним функціоналом – тепер розпізнаються не тільки знаки обмеження швидкості, але також знаки зупинки, вказівки одностороннього руху, заборони обгону, тд.;
- асистент водіння Lane Position Assist – допомагає утримувати автомобіль в центральній частині обраного ряду (смуги) руху;
- активна система контролю “сліпих зон” дзеркал заднього виду Active Blind Spot Detection - починає працювати зі швидкості 12 км/год, допомагає коригувати руху для уникнення ДТП;
- функція High Beam Assist для автоматичного перемикання світла “ближній / дальній”;
- також доступні сидіння з 8-зонним масажем спини, панорамний зсувний дах-люк, камери з круговим оглядом 360 °, кришка багажника з електроприводом і сенсорним управлінням. На бездоріжжі допоможе система Advanced Grip Control з чотирма режимами руху (Normal, Snow, Mud, Sand) і спеціальними шинами, а також функція HADC для допомоги при спуску на схилі. Крім того, аудіосистема FOCAL класу HiFi пропонує потужність 515 Вт, а мультимедійна система підтримує технології Mirror Screen, Apple CarPlay™ и Android Auto™.
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В салоні
Салон новинки виглядає ще більш інноваційним, але також і ще більш розкішним.
- Інноваційний стиль підкреслюють сучасні кольорові рідкокристалічні дисплеї:
- по-перше, вже відомий 12,3-дюймовий дисплей в основі комбінації приладової панелі, який виконаний за технологією Normally Black для підвищення контрастності зображення;
- по-друге, новий 10-дюймовий сенсорний дисплей по центру передньої панелі салону - з дозволом HD і набором клавіш для швидкого доступу до найбільш необхідним розділів основного меню (аудіосистема, клімат-контроль, навігація, підключення телефону, настройки автомобіля, додатки для роботи з смартфоном).
Також зявились бездротова зарядка для смартфона, два USB-роз'єми ззаду. Центральне салонне дзеркало заднього виду отримало безрамковий дизайн. А система Keyless Access дозволяє не тільки завести двигун одним натисненням кнопки, але також відкрити / закрити автомобіль, навіть не дістаючи ключ з кишені.
Автомобіль буде доступний в Україні в чотирьох комплектаціях. Причому кожна комплектація стала багатшою за попередні та може бути доповнена опція за бажанням покупця.
- Новий Peugeot 3008 стартує з комплектації ACTIVE PACK: фронтальні і бічні подушки безпеки, надувні шторки безпеки, системи ABS і ESP, круїз-контроль і обмежувач швидкості, система автоматичного включення склоочисників і фар, електричне гальмо стоянки, підсилювач керма, 2-зонний клімат-контроль, електропривод склопідйомники, електропривід і підігрів бічних дзеркал, 2-рівнева підлога багажника, датчики паркування спереду і ззаду, камера заднього виду, підігрів передніх сидінь, салон PEUGEOT i-Cockpit з 12,3-дюймовим дисплеєм в кластері приладів, центральний сенсорний 8-дюймовий дисплей , декор салону “еко-карбон”, оббивка сидінь темною тканиною Месо, світлодіодні фари EcoLED, ліхтарі Claw Effect, 17-дюймові легкосплавні колісні диски CHICAGO, тоновані задні стікла, тд. Ціна PEUGEOT 3008 2.0 HDi 150 АКПП-8 ACTIVE PACK – від 849 300 грн.
- На наступному рівні розташований автомобіль Peugeot 3008 в комплектації ALLURE PACK, де додано наступне: система Grip Control, 18-дюймові колеса і спеціальні шини, система допомоги при старті і спуску на схилі, безключовий доступ Keyless Access, комбінована оббивка сидінь з тканини Colyn і темної шкіри, декоративне оздоблення передньої панелі тканиною Brumeo, синє підсвічування панелей салону, фари Full LED, сріблясті рейлінги, тд.Ціна PEUGEOT 3008 2.0 HDi 150 АКПП-8 ALLURE PACK – від 896 800 грн.
- Виконання Peugeot 3008 GT додатково пропонує: пакет Driver Sport Pack (вибір стилю їзди - звичайний або спортивний), систему моніторингу “сліпих зон” дзеркал заднього виду, безрамковий салонне дзеркало заднього виду, дверцята багажника з електроприводом і сенсорним відкриванням (датчик під заднім бампером), обігрів нижньої частини лобового скла, передні сидіння AGR з функцією масажу спини, водійське сидіння з електричними регулюваннями і пам'яттю настройок (дві позиції), алюмінієві накладки на педалі, оббивку сидінь Mistral Alcantara зі вставками зі шкіри, 10-дюймовий сенсорний дисплей, бездротову зарядку для смартфонів, дах автомобіля і корпус дзеркал чорного кольору, тд. Ціна PEUGEOT 3008 2.0 HDi 150 АКПП-8 GT – від 987 000 грн.
- На вершині модельного ряду Peugeot 3008 розташована модифікація GT PACK, яка додатково відрізняється наступним: адаптивний круїз-контроль, асистент утримання в смузі руху Lane Position Assist, система розпізнавання втоми водія, попередження про можливе зіткнення і функція екстреного гальмування, адаптивне дальнє світло High Beam Assist, камери кругового огляду, декоративні вставки в салоні Lati Wood, оббивка сидінь з преміум-шкіри Nappa, HiFi-аудіосистема FOCAL, пакет персоналізації Black Pack, тд. Ціна PEUGEOT 3008 2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8 GT PACK – від 1 144 900 грн.