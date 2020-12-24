Новинка получила много инновационных решений: оригинальный дизайн, и специальный пакет отделки Black Pack, инновационную технологию Night Vision, мощные двигатели HDi и BlueHDi, увеличен центральный дисплей, эксклюзивная обивка Nappa Red.

Обновленный Peugeot 3008 отличается яркой световой подписью в стиле последних новинок – теперь все комплектации 3008 получили полностью светодиодное (LED) освещение, а также добавлены дневные ходовые огни, которые вызывают ассоциации с настоящим саблезубых хищником. Полностью изменился передний бампер: его нижнюю часть украшает серебристая вставка, а на боковинах расположены темные "щеки", которые визуально расширяют автомобиль, делают его более мощным и спортивным.

Версии GT и GT PACK отличаются не только решеткой радиатора, но и примечательными логотипами на передних крыльях. Заднюю часть отныне украшают новые фонари – с оформлением Claw Effect в виде насечек-проемов, будто от когтей льва, а также с "бегающими" указателями поворотов.

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Что под капотом?

Новый Peugeot 3008 изначально будет предлагаться в Украине с двумя типами двигателей. Это хорошо известные 2-литровые турбодизели серии HDi и BlueHDi: турбодизель 2.0 HDi 150 предлагает мощность 150 л.с. и крутящий момент 370 Нм, а его нормативный расход топлива равен 5,5 л на 100 км (в смешанном цикле). А двигатель 2.0 BlueHDi 180 S & S – мощность 180 л.с., крутящий момент 400 Нм, расход топлива 4,8 л на 100 км (в смешанном цикле). Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой ​​АКПП серии ЕАТ8.

В технологическом оснащении кроссовер Peugeot 3008 предлагает владельцам инновационное оборудование:

система ночного видения Night Vision – распознает автомобили, пешеходов, животных в условиях ночного вождения и ограниченной видимости, работает на расстоянии до 200-250 м (даже больше, чем освещают дорогу фары дальнего света)

адаптивный круиз-контроль с функцией "Stop & Go" с возможностью полной остановки и начала движения, работает на скорости с 0 км/ч

система распознавания дорожных знаков с расширенным функционалом – теперь распознаются не только знаки ограничения скорости, но также знаки остановки, указания одностороннего движения, запрета обгона, тд .;

ассистент вождения Lane Position Assist – помогает удерживать автомобиль в центральной части выбранного ряда (полосы) движения;

активная система контроля "слепых зон" зеркал заднего вида Active Blind Spot Detection – начинает работать со скорости 12 км/ч, помогает корректировать движения во избежание ДТП;

функция High Beam Assist для автоматического переключения света "ближний/дальний";

также доступны сиденья с 8-зонным массажем спины, панорамная сдвижная крыша-люк, камеры с круговым обзором 360°, крышка багажника с электроприводом и сенсорным управлением. На бездорожье поможет система Advanced Grip Control с четырьмя режимами движения (Normal, Snow, Mud, Sand) и специальными шинами, а также функция HADC для помощи при спуске по склону. Кроме того, аудиосистема FOCAL класса HiFi предлагает мощность 515 Вт, а мультимедийная система поддерживает технологии Mirror Screen, Apple CarPlay™ и Android Auto™.

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В салоне



Салон новинки выглядит еще более инновационным, но также и еще более роскошным.

Инновационный стиль подчеркивают современные цветные жидкокристаллические дисплеи:

во-первых, уже известный 12,3-дюймовый дисплей в основе комбинации приборной панели, который выполнен по технологии Normally Black для повышения контрастности изображения

во-вторых, новый 10-дюймовый сенсорный дисплей по центру передней панели салона – с разрешением HD и набором клавиш для быстрого доступа к наиболее необходимым разделов основного меню (аудиосистема, климат-контроль, навигация, подключение телефона, настройки автомобиля, приложения для работы с смартфоном).

Также появилась беспроводная зарядка для смартфона, два USB-разъема сзади. Центральное салонное зеркало заднего вида получило безрамочный дизайн. А система Keyless Access позволяет не только завести двигатель одним нажатием кнопки, но также открыть/закрыть автомобиль, даже не доставая ключ из кармана.

Автомобиль будет доступен в Украине в четырех комплектациях. Причем каждая комплектация стала богаче предыдущих и может быть дополнена опция по желанию покупателя.