Группа Stellantis в Украине провела первую пресс-конференцию: подвели итоги 2020 и рассказали о планах на 2021 год

18-го марта 2021 года в Киеве прошла первая пресс-конференция Группы Stellantis, где рассказали о планах на ближайший год.

Итоги 2020 года для брендов группы Stellantis

Минувший 2020 год оказался непростым для всего мира в целом, и для Украины в частности. Негативная ситуация, связанная с карантинными ограничениями, сложностью прогнозирования завтрашнего дня, и даже кратковременное полное закрытие автосалонов, сказались на украинском автомобильном рынке – по итогам 2020 года в Украине продано 95,5 тыс. автомобилей (легковые и коммерческие), что на 2,2% меньше уровня продаж в 2019 году.

Также в тему: Peugeot сменил логотип

Однако по итогам 2020 года, Бренд PEUGEOT добился исторического результата на украинском автомобильном рынке: 5 место в общем зачете! Также в 2020 году зафиксирован впечатляющий рост продаж – на 28,5% относительно показателей 2019 года. В целом реализовано более 4,3 тыс. автомобилей.

Бренд CITROЁN, который смог не только удержать, но даже нарастить свою долю на рынке: более 3% и 13 место в общем зачете Брендов на автомобильном рынке Украины. За 2020 год в Украине было реализовано 2 940 автомобилей CITROЁN (легковые и коммерческие LCV), что на 25,4% больше показателей 2019 года. Причем хорошим продажам способствовали как уже известные модели, так и новинки Бренда.

В свою очередь и Бренд DS Automobiles в 2020 году продолжил активно заявлять о себе на рынке и увеличивать продажи. Так, за 2020 год Бренд показал впечатляющий рост продаж относительно предыдущего года, который составил 286%, с 108 реализованными автомобилями.

Не сдает позиции и Бренд Opel, который в 2019 году прошел полный «перезапуск» в Украине. Новая модельная линейка легковых и LCV автомобилей, обновленная дилерская сети и новые удобные сопутствующие услуги позволили завершить 2020 год с положительной динамикой продаж: реализовано 732 автомобиля (легковые и LCV), что на 84% больше показателей за 2019 год.



Запуск новых продуктов

Одной из главных составляющих популярности и роста продаж Брендов Группы Stellantis на рынке Украины является, прежде всего, грамотно сформированная модельная линейка.

Бренд PEUGEOT уже с начала года порадовал сразу 4 новинками. Так, еще в декабре 2020 года был презентован Новый PEUGEOT 3008 - самый титулованный кроссовер Бренда PEUGEOT. Вслед за ним стартовали продажи и Нового PEUGEOT 5008, который предлагается сразу в топовых комплектациях – для вашего максимального комфорта и безопасности. И вот уже в марте, Бренд PEUGEOT объявил о всеукраинском старте продаж нового поколения модели 208: стильного, компактного, современного хэтчбека. И теперь мы ожидаем в октябре Новый PEUGEOT 308, мировая презентация которого состоялась 18 марта. Это достойный наследник своего успешного предшественника: более 700 тыс. проданных автомобилей, масса наград – включая и престижный титул «Автомобиль года 2014».

Больше информации о PEUGEOT 3008

Бренд CITROЁN в свою очередь готовится открыть новую страницу своей истории с громким возвращением на рынок своих кросс-хэтчбеков вместе с Новым С4. Эти кросс-хэтчбеки новейшего поколения задают новые стандарты в компактном сегменте, привнося в него фирменные черты CITROЁN. Все подробности ожидаются в июне 2021 года. Следующим на очереди Новый SUV CITROЁN C3 Aircross, который стал более зрелым. Новинка CITROЁN C3 Aircross – это очень универсальный кроссовер: он сохранил все внедорожные качества благодаря системе Grip Control® и функции помощи при спуске со склона. Встречайте у дилеров Бренда CITROЁN уже в августе месяце.

В 2019 году произошла полная «перезагрузка» Бренда Opel: обновилась модельная линейка, появилось 2 седана и 2 кроссовера. В свою очередь, 2020 года ознаменовался «перезагрузкой» LCV линейки Бренда – были предложены новые грузовые и грузопассажирские фургоны, а также пассажирские версии венов. И теперь Бренд продолжает активную работу над расширением собственной модельной линейки. Так, в марте в Украине стартовали продажи обновленного Opel Crossland. Автомобиль сохранил все прежние преимущества хорошо известной модели Opel Crossland X, но теперь готов добавить новые – новый дизайн, новые технологии, новые версии для покупателей!

Вслед за моделями DS 7 CROSSBACK и DS 3 CROSSBACK, Бренд DS Automobiles представляет роскошный седан DS 9, который готовится возглавить модельную линейку французского премиального Бренда. Выпуская новый DS 9, Бренд DS Automobiles демонстрирует свои глобальные наработки: оригинальный дизайн, изысканность салона, высокие технологии. Благодаря впечатляющим характеристикам, премиальный седан DS 9 представляет собой идеальное сочетание исторического наследия и замечательных передовых технологий. Новинка DS 9 – это приглашение заново открыть для себя французское совершенство в автомобильном мире. Презентация в Украине состоится в сентябре 2021 года.

Больше информации о премиальном седане DS 9

Но на этом новинки Группы Stellantis не заканчиваются, ведь в соответствии с глобальным планом по электрификации автомобилей группы, в Украине стартуют продажи гибридных версий и полностью электрифицированных автомобилей. Так, каждый Бренд получил в свой модельный ряд как и технологичный гибрид, так и полностью электрифицированную модель. В 2021 году Бренд PEUGEOT представил новый технологичный Plug-in гибрид PEUGEOT 3008 PHEV: суммарная мощность 300 л.с., полный привод, возможность движения только на электротяге! А теперь готовится презентовать полностью электрический заряженный PEUGEOT 2008, встречайте уже этим летом.

Вместе с запуском Нового кросс-хетчбека CITROEN C4, Бренд расширяет гамму двигателей и предлагает 100%-электрический ë-C4. Новинка имеет уникальный и дерзкий характер, олицетворяет собой новую концепцию в своем сегменте. Благодаря приподнятому кузову и спортивному силуэту кросс-хэтчбек несет в себе черты кроссовера. Аэродинамичные и плавные формы новой модели воплощают фирменные черты Citroën, привнося в модельную линейку бренда новые проявления стиля. А также, модельный ряд Бренда пополнит Plug-in гибрид CITROEN C5 Aircross PHEV: запас хода на электричестве до 55 км (согласно WLTP), 225 л.с., разгон до 100 за 8,1 сек.

В свою очередь Бренд DS Automobiles уже имеет новый техно-флагман Бренда – подзаряжаемый гибрид DS 7 Crossback E-TENSE! Теперь каждый потенциальный покупатель может лично испытать всю силу электрификации в деле: мощность 300 л.с., полный привод, возможность движения только на электротяге. А уже в ноябре вы сможете познакомится с электрическим DS 3 Crossback E-Tense, который сочетает в себе лучшие наработки Бренда с футуристичным дизайном в стиле хай-тек.

А OPEL готовится представить Новую OPEL Mokka, которая также получила и полностью электрическую версию. Электромобиль Opel Mokka-e сочетает в себе движение без выхлопных газов и увлекательный драйв. Электромотор предлагает максимальную мощность в 100 кВт (136 л.с.) и крутящий момент 260 Нм, причем все это можно получить сразу после запуска – с первого оборота ротора! Быстрые реакции, ловкость движения, хорошая динамика являются ключевыми характеристиками, которые описывают новинку-электромобиль.