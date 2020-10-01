Британская марка MG, которая сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC, анонсировала масштабное возвращение на европейский рынок.

В 1924 году в Англии была основана фирма Morris Garages Limited, которая с тех пор много раз меняла название и владельцев. Сейчас марка входит в состав Nanjing Automobile Group, которая, в свою очередь, принадлежит концерну SAIC. На автосалоне в Пекине было объявлено о масштабных планах экспансии MG Motor на европейский рынок.

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MG Motor пока открыла вакансии на руководящие должности по продажам в Германии, Испании и Италии. Хотя конкретный график расширения еще не опубликован, немецкий веб-сайт компании гласит: "Скоро".

В прошлом году MG, впервые с 2011 года, начала продажу своих автомобилей по Европе, сосредоточившись на электрическом кроссовере ZS, который нашел новых владельцев во Франции, Нидерландах и Норвегии.

Компания имеет 112 дилеров в Великобритании и добавляет больше выставочных залов в Люксембурге, Бельгии и Австрии. В Нидерландах MG продает свои модели в торговых точках группы мебели Woonexpress.

Европейские продажи MG выросли на 76% и до августа составили 14 088 единиц, а электрическая версия ZS составляла 10 675 таких продаж, согласно JATO Dynamics.

Между тем в Великобритании недавно стартовали продажи гибридов MG5 и HS, причем обе модели будут продаваться на других европейских рынках, заявил руководитель отдела продаж и маркетинга автопроизводителя Даниэль Грегориус в интервью Autonews Europe. "У нас есть мощность для производства 300 тысяч аккумуляторов в год, и мы не ограничены по объему, в отличие от некоторых наших конкурентов", – сказал он.

MG5 EV питается от литий-ионного аккумулятора мощностью 52,2 кВт-ч, а в движение его приводит один электромотор на 154 л.с., установленный спереди. Электрокар ускоряется до 100 км/ч за чуть более 8 секунд, а на полном заряде аккумулятора может проехать 344 км.

Плагин-гибридный кроссовер HS использует 1,5-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом и электродвигатель мощностью 90 кВт. Общая мощность установки – 245 л.с., разгон до сотни – 6,9 секунды, пробег на чистом электричестве – 51 км.

Фото: MG5 та MG HS / Carscoops