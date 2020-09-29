По показателям продаж он обошел чрезвычайно популярную в Поднебесной Tesla Model 3, Благодаря в десять раз более низкому ценнику.

Три из четырех автомобильных брендов General Motors славятся своими большими пикапами и внедорожниками. Да и в линейке четвертого субкомпактных машин нет. Речь идет о марках Chevrolet, GMC, Cadillac и Buick. Другое дело – автомобили, выпускаемые дочерними компаниями для местных рынков. Одним из таких брендов является Wuling – совместный проект китайской корпорации SAIC и GM.

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Электрический ситикар под названием Wuling Hongguang Mini EV. Он разрабатывался с прицелом на городских жителей и имеет небольшой пробег на одном заряде, однако очень доступен в цене. Базовая модель стоит 28 800 юаней – примерно 4200 долларов или 120 тысяч гривен.

Автомобиль не оснащается подушками безопасности и имеет минимальный набор удобств (кондиционер предлагается как опция и заметно уменьшает запас хода на одном заряде) однако привлекательная стоимость компенсирует большинство недостатков.

Продажи электрокара Wuling стартовали в Китае в июле, а уже в августе более 15 000 таких автомобильчиков нашли своих владельцев. Это сделало его самым продаваемым электромобилем в Китае за месяц, превзойдя популярную Tesla Model 3.

Стоит отметить, что электрокар от зарядки до зарядки способен преодолевать до 200 километров – это значительно лучше, чем ранние серийные электрокары, например, Nissan Leaf первого поколения имел пробег в 160 километров.

“Предприятие планирует расширить производственные возможности для новой модели, выпуская машины на заводе в Лючжоу, а также на существующих мощностях в Циндао”, – сказал Чжоу Син, директор по продажам и маркетингу SGMW.

Фото: Wuling Hongguang Mini EV / Wuling