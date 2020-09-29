За показниками продажів він обійшов надзвичайно популярну в Піднебесній Tesla Model 3, завдяки вдесятеро нижчому ціннику.

Три з чотирьох автомобільних брендів General Motors славляться своїми великими пікапами та позашляховиками. Та й в лінійці четвертого субкомпактних машин немає. Мова про марки Chevrolet, GMC, Cadillac та Buick. Інша справа – автомобілі, що випускаються дочірніми компаніями для місцевих ринків. Одним з таких брендів є Wuling – спільний проект китайської корпорації SAIC та GM.

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Електричний сітікар під назвою Wuling Hongguang Mini EV. Він розроблявся з прицілом на міських жителів і має невеликий пробіг на одному заряді, зате надзвичайно доступний в ціні. Базова модель коштує 28 800 юанів – приблизно 4200 доларів або 120 тисяч гривень.

Автомобіль не оснащується подушками безпеки та має мінімальний набір зручностей (кондиціонер пропонується, як опція і помітно зменшує запас ходу на одному заряді) однак приваблива вартість компенсує більшість недоліків.

Продажі електрокара Wuling стартували в Китаї у липні, а вже у серпні більше 15 000 таких автомобільчиків знайшли своїх власників. Це зробило його найбільш продаваним електромобілем у Китаї за місяць, перевершивши популярну Tesla Model 3.

Варто зазначити, що електрокар від зарядки до зарядки здатен долати до 200 кілометрів – це значно краще, за ранні серійні електрокари, – наприклад, Nissan Leaf першого покоління мав пробіг у 160 кілометрів.

“Підприємство планує розширити виробничі можливості для нової моделі, випускаючи машини на заводі в Лючжоу, а також на існуючих потужностях в Циндао”, – сказав Чжоу Сін, директор з продажів та маркетингу SGMW.

Фото: Wuling Hongguang Mini EV / Wuling