Британська марка MG, котра зараз нележить китайському концерну SAIC, анонсувала масштабне повернення на європейський ринок.

У 1924 році в Англії була заснована фірма Morris Garages Limited, котра з того часу багато разів змінювала назу і власникв. Зараз марка входить до складу Nanjing Automobile Group, котра, в свою чергу, належить концерну SAIC. На автосалоні у Пекіні було оголошено про масштабні плани експансії MG Motor на європейський ринок.

Також цікаво: Найуспішнішою моделлю General Motors у Китаї став крихітний електрокар за 4200 доларів

MG Motor наразі відкрила вакансії на керівні посади з продажів у Німеччині, Іспанії та Італії. Хоча конкретний графік розширення ще не опублікований, німецький веб-сайт компанії “Скоро”.

Торік MG, вперше з 2011 року, розпочав продаж своїх автомобілів по Європі, зосередившись на електричному кросовері ZS, який знайшов нових власників у Франції, Нідерландах та Норвегії.

Компанія має 112 дилерів у Великобританії та додає більше виставкових залів у Люксембурзі, Бельгії та Австрії. У Нідерландах MG продає свої моделі в торгових точках групи меблів Woonexpress.

Європейські продажі MG зросли на 76% і до серпня склали 14 088 одиниць, а електрична версія ZS становила 10 675 таких продажів, згідно з JATO Dynamics.

Тим часом у Великобританії нещодавно стартували продажі гібридів MG5 і HS, причому обидві моделі будуть продаватися на інших європейських ринках, заявив керівник відділу продажів і маркетингу автовиробника Даніель Грегоріус в інтерв'ю Autonews Europe. “У нас є потужність для виробництва 300 000 акумуляторів на рік, і ми не обмежені за обсягом, на відміну від деяких наших конкурентів”, – сказав він.

MG5 EV живиться від літій-іонного акумулятора потужністю 52,2 кВт-год, а у рух його приводить один електромотор на 154 к.с., встановлений спереду. Електрокар прискорюється до 100 км/год за трохи більше 8 секунд, а на повному заряді акумулятора може проїхати 344 км.

Плагін-гібридний кросовер HS використовує 1,5-літровий бензиновий агрегат з турбонаддувом та електродвигун потужністю 90 кВт. Загальна потужність установки – 245 к.с., прискорення до сотні – 6,9 секунди, пробіг на чистій електриці – 51 км.

Фото: MG5 та MG HS / Carscoops