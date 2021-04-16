Шестой год подряд американский спорткар удерживает лидерство в своем сегменте во всем мире.

Ford Mustang увеличил свою долю на рынке спортивных автомобилей в 2020 году, и это делает его мировым бестселлером шестой год подряд.

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По данным IHS Markit, продажи Mustang в 2020 году составили 15,1% от общего рынка спортивных автомобилей в мире, тогда как в 2019 году показатель составлял 14,8%.

"Энтузиасты Mustang любят свои спорткары, и они в который раз это доказали. В тяжелый год для всей автопромышленности, из-за глобальной пандемии, Mustang показал себя очень хорошо, увеличив свою долю в мировом сегменте спортивных автомобилей”, – значится в пресс-релизе производителя.

В начале этого года компания Ford сообщила, что продала в США в общей сложности 61 090 “Мустангов” в 2020 году. При этом в 2019 году это количество составляло 72 489, или на 15% больше.

Эти цифры имеют значение, поскольку в прошлом году американцы скупили три четверти всех Mustang во всем мире. Наиболее популярен этот спорткар в Техасе (8 600 проданных), Калифорнии (6 200) и Флориде (5 864). Продажи в нескольких европейских странах, включая Венгрию, Нидерланды и Данию, выросли в 2020 году.

Прошлый год также был успешным для спецверсий Mustang, поскольку продажи моделей Shelby и Bullitt выросли на 52,7%.

Фото: Ford Mustang / Ford