Самый большой выбор доступен в люксовом сегменте, и в продаже есть и машины с открытой крышей за 400 000 гривен.

Количество солнечных дней в Украине, по данным Википедии - 260 в год. В южных регионах их может быть и больше, но главное, что на юге есть морские побережья, которыми так приятно ехать в машине с открытой крышей.

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К сожалению, многие автомобильных брендов ограничивают количество моделей для нашего рынка. А некоторые марки и совсем не представлены. Не найти ни в Украине Chevrolet Corvette или Camaro, Ford Mustang Convertible, Volkswagen T-Roc Cabrio, родстеры от люксовых марок McLaren, Lamborghini, Ferrari. И выбирать, все же, есть из чего. В этом обзоре представлены все автомобили с открытой крышей, представленные в официальной дилерской сети Украины в 2020 году. В списке кабриолеты ра родстеры расположены по цене - от самой низкой до самой высокой. Цены приведены в гривне, в пересчете по текущему курсу обмена на момент подготовки материала. Для моделей различных уровней комплектации, указана стоимость самой дешевой и дорогой версий.

Fiat 500 New – 405 000 грн;

MINI One Cabrio (F57) – 720 208 грн;



MINI Cooper Cabrio – 754 091 грн;

MINI Cooper S Cabrio – 856 559 грн;

MINI John Cooper Works Cabrio – 980 976 грн;

Polaris Slingshot SL – 889 252 грн.

BMW 2 cерії Convertible (F23) – 1 065 999 – 1 596 606 грн;

Mazda MX-5 RF – 1 079 400 – 1 134 700 грн;

BMW 4 cерії Convertible (430i) – 1 222 536 грн;

Mercedes-Benz SLC Roadster – 1 303 570 грн;

Mercedes-Benz C Cabriolet – 1 383 416 – 2 711 093 грн;

BMW M4 Convertible (M440i xDrive) – 1 624 601 грн;

Mercedes-Benz E Cabriolet – 1 703 836 – 2 592 165 грн;

BMW Z4 Родстер (G29) – 1 903 004 грн.

Porsche 718 Boxster – 2 146 300 грн;

Jaguar F-Type Cabriolet – 2 409 762 – 3 945 033 грн;

Porsche 718 Boxter S – 2 565 400 грн.

BMW 8 cерії Convertible (G14) – 3 072 794 – 4 071 846 грн;

Mercedes-Benz SL Roadster – 3 266 140 грн;

Mercedes-Benz S Cabriolet – 4 200 219 грн;

Maserati Gran Cabrio – 4 227 035 грн;

Porsche 911 Carrera S Cabriolet – 4 753 975 грн;

BMW 8 cерії M Convertible (F91) – 4 794 069 грн.

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet – 5 026 025 – 5 753 975 грн;

Mercedes-AMG GT C (C190, 2019) – 5 167 485 грн;

Mercedes-AMG GT C (R190, 2019) – 5 547 927 грн.

Aston Martin DB11 Volante – 6 619 167 грн;

Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 8 061 325 грн;

Bentley Continental GT W12 Convertible – 10 163 810 грн;

Rolls-Royce Dawn – 13 162 820 грн;

Rolls-Royce Dawn Black Badge – 15 052 220 грн.

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