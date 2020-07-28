Найбільший вибір доступний у люксовому сегменті, втім, у продажу є й машини з відкритим дахом за 400 тисяч гривень.

Кількість сонячних днів в Україні – близько 260 на рік. У південних регіонах їх може бути й більше, та головне, що на Півдні є морські узбережжя, якими так приємно їхати у машині з відкритим дахом.

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На жаль, багато автомобільних брендів обмежують кількість моделей для нашого ринку. А деякі марки й зовсім не представлені. Не знайти в Україні кабріолетів Chevrolet Corvette чи Camaro, Ford Mustang Convertible, Volkswagen T-Roc Cabrio, родстерів від люксових марок McLaren, Lamborghini, Ferrari. Та вибирати, все ж є з чого. У цьому огляді – усі автомобілі з відкритим дахом, представлені в офіційній дилерській мережі України у 2020 році. У списку кабріолети та родстери розташовані за ціною – від найнижчої до найвищої. Ціни наведені у гривні, в перерахунку за поточним курсом обміну на момент підготовки матеріалу. Для моделей різних рівнів комплектації вказано вартість найдешевшої та найдорожчої версій.

Fiat 500 New – 405 000 грн;

MINI One Cabrio (F57) – 720 208 грн;



MINI Cooper Cabrio – 754 091 грн;

MINI Cooper S Cabrio – 856 559 грн;

MINI John Cooper Works Cabrio – 980 976 грн;

Polaris Slingshot SL – 889 252 грн.

BMW 2 cерії Convertible (F23) – 1 065 999 – 1 596 606 грн;

Mazda MX-5 RF – 1 079 400 – 1 134 700 грн;

BMW 4 cерії Convertible (430i) – 1 222 536 грн;

Mercedes-Benz SLC Roadster – 1 303 570 грн;

Mercedes-Benz C Cabriolet – 1 383 416 – 2 711 093 грн;

BMW M4 Convertible (M440i xDrive) – 1 624 601 грн;

Mercedes-Benz E Cabriolet – 1 703 836 – 2 592 165 грн;

BMW Z4 Родстер (G29) – 1 903 004 грн.

Porsche 718 Boxster – 2 146 300 грн;

Jaguar F-Type Cabriolet – 2 409 762 – 3 945 033 грн;

Porsche 718 Boxter S – 2 565 400 грн.

BMW 8 cерії Convertible (G14) – 3 072 794 – 4 071 846 грн;

Mercedes-Benz SL Roadster – 3 266 140 грн;

Mercedes-Benz S Cabriolet – 4 200 219 грн;

Maserati Gran Cabrio – 4 227 035 грн;

Porsche 911 Carrera S Cabriolet – 4 753 975 грн;

BMW 8 cерії M Convertible (F91) – 4 794 069 грн.

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet – 5 026 025 – 5 753 975 грн;

Mercedes-AMG GT C (C190, 2019) – 5 167 485 грн;

Mercedes-AMG GT C (R190, 2019) – 5 547 927 грн.

Aston Martin DB11 Volante – 6 619 167 грн;

Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 8 061 325 грн;

Bentley Continental GT W12 Convertible – 10 163 810 грн;

Rolls-Royce Dawn – 13 162 820 грн;

Rolls-Royce Dawn Black Badge – 15 052 220 грн.

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