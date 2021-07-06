Хорватский стартап и французский производитель гиперкаров теперь одна компания, подконтрольная Porsche.

В прошлом месяце стало известно, что один из самых известных в мире производителей гиперкаров объединится с молодым производителем электромобилей, а сейчас эта информация получила официальное подтверждение. Porsche, Rimac и Bugatti создали новую компанию под названием Bugatti-Rimac со штаб-квартирой в хорватском Загребе, которая откроет свои двери для сотрудников до конца года.

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Rimac сейчас владеет 55-процентной долей в совместном предприятии Bugatti-Rimac, тогда как остальные 45% принадлежит Porsche. В дополнение к этому, Porsche все еще владеет 24 процентами Rimac, после инвестиций компании в 83 миллиона долларов в марте.

Bugatti-Rimac сначала выпустит два автомобиля в рамках нового партнерства: нынешний Chiron, что работает на W16, все еще находится под французской маркой, и новый электрический Nevera со значком Rimac. Chiron все еще будет производиться на заводе компании в Мольсхайме, Франция. В будущем к линейке присоединятся совместно разработанные машины – все они, вероятно, гибридные или полностью электрические.

“Это совместное предприятие является предварительной кульминацией стратегической цепи инвестиций, – говорит Лутц Мешке, член исполнительного совета. – Мы приобрели первые акции Rimac в 2018 году и с тех пор последовательно увеличивали свою долю акций. Мы очень рано установили тесные отношения с Мате и его чрезвычайно инновационной командой”.

Porsche будет играть важную стратегическую роль во вновь созданной компании. Генеральный директор Porsche Оливер Блюм и заместитель председателя Лютц Мешке будут членами наблюдательного совета. Тем временем 33-летний Мате Римац будет исполнять обязанности генерального директора компании Bugatti-Rimac.

“Это действительно волнующий момент, – сказал Римац. Rimac Automobili выросла очень быстро, и совместное предприятие выводит компанию на совершенно новый уровень. Bugatti и Rimac идеально дополняют друг друга и оба вносят важные активы... Вместе мы объединим свои знания, наши технологии и наши активы с целью создания специальных проектов в будущем”.