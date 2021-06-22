Южнокорейский автопроизводитель приобрел Boston Dynamics для расширения своих возможностей в области робототехники.

Boston Dynamics разрабатывает роботов с усовершенствованными возможностями мобильности, манипуляций и видения. Самым совершенным и самым известным творением компании является четвероногий робот Spot, который умеет даже танцевать.

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Hyundai Motor Group объявила, что завершила приобретение Boston Dynamics, одной из крупнейших компаний-разработчиков робототехники, базирующейся в Массачусетсе. По данным Hyundai, соглашение обошлось в 1,1 млрд долларов. Сейчас корейский производитель автомобилей владеет 80 процентами компании, которую он приобрел у Softbank, у которого все еще остается 20 процентов акций.

Hyundai стремится стать поставщиком интеллектуальных решений для мобильности, стремясь разработать передовые технологии, которые улучшают жизнь людей. Конечная цель – создать цепочку от производства компонентов роботов в разумных логистических решений. Hyundai также вложила значительные средства в автономное вождение, искусственный интеллект, городскую авиационную мобильность (UAM) и разумные фабрики. Hyundai надеется, что будущие усовершенствованные роботы будут работать на производстве более продуктивно и способствовать безопасности.

В 2018 году Boston Dynamics поразила мир своим танцующим роботом, первая модификация которого была представлена еще в 2015 году.

За три года, прошедшие с тех пор Spot научился новым трюкам и заработал своим создателям признание и внимание крупных акул бизнеса.

Spot стал первым коммерческим роботом, выпущенным Boston Dynamics в июне 2020 года. Сейчас компания имеет сотни роботов, работающих в различных отраслях, таких как строительство, производство, добыча нефти, энергетическое обслуживание и тому подобное. Недавно компания Boston Dynamics представила своего первого коммерческого робота, предназначенного для распределительных центров и складских помещений. Его название – Stretch.