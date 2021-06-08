Немецкий автогигант стремится избавиться от финансового бремени и продать свои шоурумы и СТО в тех странах Европы, где содержать их менее выгодно – в Великобритании, Бельгии и Испании.

Mercedes-Benz намерен продать свои здания независимым дилерским группам или инвесторам и оценивает каждое из них в 30 – 40 миллионов евро, сообщает Automotive News Europe, ссылаясь на отчет немецкого издания Handelsblatt.

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По условиям продажи, Mercedes-Benz хочет гарантий, чтобы обеспечить работой людей, которые трудятся в этих местах – речь идет о примерно 2800 сотрудниках, которые работают в выставочных залах и сервисных центрах Mercedes-Benz сейчас.

“В потенциальных переговорах с заинтересованными покупателями приоритет отдается их долгосрочному экономическому успеху и продлению операций с Mercedes-Benz”, – заявил представитель автопроизводителя в разговоре с Automotive News Europe.

Продажа зданий позволит автопроизводителю сразу получить значительную сумму, а также снизить постоянные затраты компании. Автопроизводителю больше не нужно будет тратиться на содержание зданий и зарплату работникам.

Mercedes планирует использовать эти деньги для финансирования своих крупных инвестиций в электромобили, которые все еще находятся на довольно ранних стадиях.

Mercedes имеет электромобили, такие как EQA, EQB, EQC и EQS, на очереди меньший седан EQE. В ближайшее время этот список должны пополнить гораздо больше моделей, а их разработка требует больших денег.

Фото: штаб-квартира Mercedes-Benz с витриной в Мюнхене / GTspirit