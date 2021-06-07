Socar недавно стал официальным поставщиком "Роснефти" в Украине и теперь собирается купить сеть АЗС Glusco.

Азербайджанская нефтяная компания Socar и владелец украинской сети АЗС Glusco Нисан Моисеев находятся в завершающей стадии переговоров о продаже актива. Об этом enkorr сообщило сразу несколько источников, знакомых с ходом процесса.

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Первым о переговорах по продаже сети сообщил глава группы Wexler Петр Белз в интервью "Экономической правде".

По информации издания, Нисан Моисеев выставил сеть на продажу буквально сразу после заявления о прекращении поставок топлива "Роснефти" в середине марта.

"В Украине никто не получил предложения о покупке, Моисеев разослал предложение только международным компаниям", – рассказал enkorr владелец крупной сети АЗС в Украине.

Другой источник считает, что продажу Glusco необходимо рассматривать в комплексе с контрактом на поставку нефтепродуктов "Роснефти".

"Возможно, именно по этой причине Coral Energy не стала новым оператором поставок, как было заявлено изначально. Им просто не нужна эта сеть, тогда как в матрицу нечуждые ей "Сокар" она вписывается ", – говорит другой источник.

Переговоры могут завершиться в течение ближайшей недели. После этого сделка должна получить одобрение в Антимонопольном комитете Украины.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. На сегодня сеть Glusco насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

В середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденной остановке поставок топлива "Роснефти" на Украину. В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов "Роснефти" в Украине. Однако, в мае о заключении контракта с "Роснефтью" заявил Socar, начав поставки в конце мая. На данный момент сеть "Сокар Украина" насчитывает около 60 АЗС.