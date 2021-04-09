Из-за фискального давления инвестор решил избавиться от сети автозаправочных станций Glusco.

Владелец трейдинговой компании Proton Energy Group S.A. Нисан Моисеев ведет переговоры о продаже сети АЗК Glusco. Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал владелец Wexler Group Петр Белз.

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Так, на вопрос журналистов, рассматривает ли еще Моисеев возможность продажи сети Glusco, Белз ответил: “Да, такие планы у него есть. Ведутся переговоры.” При этом, судя по риторике топ-менеджера, сама группа Wexler не заинтересована в приобретении актива.

"Хотите, чтобы меня Медведчуком забили прямо под землю? Я не понимаю, что будет завтра в Украине. Конечно, желания и амбиции есть, но надо иметь понимание политической ситуации в нашей стране", – прокомментировал он.

Белз отметил, что сейчас сложно оценить стоимость сети Glusco, против которой возбуждены уголовные дела. Также, по его словам, компания имеет кредиты.

Напомним, 11 марта СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании "Глуско Украина", которая управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A..

На сегодняшний день только на 88 из 105 АЗК Glusco можно купить автомобильный газ и сопутствующие товары. Отпуск ДП и бензинов остается заблокированным.