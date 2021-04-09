Через фіскальний тиск власник вирішив позбутися мережі автозаправних станцій Glusco.

Власник трейдингової компанії Proton Energy Group S.A. Нісан Моісеєв веде перемовини про продаж мережі АЗК Glusco. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів власник Wexler Group Петро Белз.

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Так, на питання журналістів, чи розглядає ще Моісеєв можливість продажу мережі Glusco, Белз відповів: "Так, такі плани у нього є. Ведуться перемовини". При цьому, судячи з риторики топ-менеджера, сама група Wexler не зацікавлена в придбанні активу.

"Хочете, щоб мене Медведчуком забили прямо під землю? Я не розумію, що буде завтра в Україні. Звичайно, бажання і амбіції є, але треба мати розуміння політичної ситуації в нашій країні", – прокоментував він.

Белз зазначив, що зараз складно оцінити вартість мережі Glusco, проти якої порушено кримінальні справи. Також, за його словами, компанія має кредити.

Нагадаємо, 11 березня СБУ спільно з фіскальною службою блокували роботу компанії "Глуско Україна", що управляє однією з найбільших мереж автозаправних станцій, що належать Proton Energy Group S.A..

На сьогоднішній день тільки на 88 з 105 АЗК Glusco можна придбати автомобільний газ і супутні товари. Відпуск ДП і бензинів залишається заблокованим.