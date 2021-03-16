Тиск силових структур на мережу АЗС "Глуско" залишив без роботи дві тисячі чоловік.

11 березня в мережі АЗК "Глуско" відбулись “маски шоу” силових структур та фактична паралізація діяльності компанії. Минуло п’ять днів, а робота мережі заправних станцій досі не відновлена. 16 березня на прес-конференції генеральний директор ТОВ "Глуско-Україна" Борис Ганджа розповів про обставини цієї справи.

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За словами Бориса Ганджі, формально паралізація діяльності мережі АЗК "Глуско" відбулась через “ухилення від сплати податків у сумі 240 млн грн”. При цьому гендиректор повідомив, що загалом протягом 2019 – 2020 років Група компаній "Глуско" у вигляді податків зборів та інших платежів перерахувала до держбюджету України понад 6 млрд грн. Тобто претензії силовиків складають менше 4% від загальної суми сплачених податків.

Також серед претензій силовиків – контрабанда пального та реалізація низькоякісного дизельного пального та бензину. При цьому клієнтами ТОВ "Глуско-Україна" є багато державних та комунальних підприємств. Навіть службові автомобілі СБУ заправлялись у цій мережі, – претензій з якості жодного разу не виникало. "Контрабанда – це коли податки не платяться. Нинішня система постачання та реалізації нафтопродуктів з-за кордону передбачає контроль сплати податків на кожному етапі. Щорічно ми сплачуємо близько 3 млрд гривень", – сказав Борис Ганджа.

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Головний юридичний консультант "Глуско-Україна" Юлія Тереза повідомила, що в рішенні суду, яким скористались силовики, не було жодного згадування компанії "Глуско-Україна". "Єдина компанія, яка згадувалась в ухвалах – ТОВ "Альтернатів Енерджі Сорсес Компані" – вона не пов’язана з “Глуско” ані господарськими, ані відносинами контролю", – заявила Юлія Тереза. "Мотивувальна частина взагалі не містить жодних згадувань про будь-які незаконні дії з боку наших компаній. Тобто всі ухвали є невмотивованими", – вважає Юлія Тереза.

На пряме питання про причини влаштованого тиску Борис Ганджа відповів: "Зрозуміло, що причина – політична. Мені хочеться вірити, що жоден з наших конкурентів не намагається такими методами прибрати сильного конкурента з ринку".

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Також Борис Ганджа повідомив, що клієнти, які придбали талони або внесли передплату за пальне, можуть звернутись до менеджерів для компенсації своїх витрат. "Ми зараз активно працюємо з нашими партнерами. Багато нафтових компаній підставили нам плече і ми зараз розробляємо механізми, щоб усі клієнти залишилися задоволені", – зазначив Борис Ганджа.

Дивіться повне відео прес-конференції ГК “Глуско”: