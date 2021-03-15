Швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. припиняє постачання нафтопродуктів в Україну з 1 квітня 2021 р. Про це компанія сповістила своїх українських контрагентів відповідним листом.

“З глибоким жалем повідомляємо Вам, що Proton Energy Group SA прийняла рішення припинити співпрацю і припинити постачання нафтопродуктів на український ринок з 1 квітня 2021 року. <...> Просимо Вас вважати цей лист офіційним повідомленням про розірвання контракту. Докладаємо угоду про розірвання договору для Вашого затвердження і підписання”, – йдеться в листі Proton.

Серед причин такого рішення в компанії називають дії української влади. “На початку березня 2021 року компанія отримала інформацію від одного з членів Нафтогазової асоціації України про те, що Служба безпеки України настійно рекомендує учасникам українського паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy Group SA і утримуватися від купівлі нафтопродуктів у компанії. Крім того, минулого тижня ми стали свідками подій щодо мережі АЗС Glusco, що належить Glusco Energy SA, і члена Нафтогазової асоціації України. Раніше, в лютому 2021 року технологічний обсяг дизельного пального в трубопроводі, який належить компанії, було незаконно заарештовано українською владою”, – пояснюються причини в зверненні трейдера.

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“У результаті вищевказаних... дій української влади у Вас можуть бути затримки і/або відмова в митному оформленні нафтопродуктів, що постачаються компанією до українського кордону. Компанія несе фінансові втрати через арешт свого дизельного пального і хотіла б уникнути такої ситуації для Вашого бізнесу...”, – пишуть у Proton.

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