Швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля 2021 г. Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом.

“С глубоким сожалением сообщаем Вам, что Proton Energy Group SA приняла решение приостановить сотрудничество и прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. <...> Просим Вас считать это письмо официальным уведомлением о расторжении контракта. Прилагаем соглашение о расторжении договора для Вашего утверждения и подписания”, – говорится в письме Proton.

Среди причин такого решения в компании называют действия украинских властей. “В начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy Group SA и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании. Кроме того, на прошлой неделе мы стали свидетелями событий в отношении сети АЗС Glusco, что принадлежит Glusco Energy SA, и члена Нефтегазовой ассоциации Украины. Ранее, в феврале 2021 года технологический объем дизельного топлива в трубопроводе, который принадлежит компании, был незаконно арестован украинскими властями”, – объясняются причины в обращении трейдера.

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"В результате вышеуказанных... действий украинской власти у Вас могут быть задержки и/или отказ в таможенном оформлении нефтепродуктов, поставляемых компанией до украинской границы. Компания несет финансовые потери из-за ареста своего дизельного топлива и хотела бы избежать такой ситуации для вашего бизнеса...", – пишут в Proton.

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