Швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля 2021 г. Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом.
“С глубоким сожалением сообщаем Вам, что Proton Energy Group SA приняла решение приостановить сотрудничество и прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. <...> Просим Вас считать это письмо официальным уведомлением о расторжении контракта. Прилагаем соглашение о расторжении договора для Вашего утверждения и подписания”, – говорится в письме Proton.
Среди причин такого решения в компании называют действия украинских властей. “В начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy Group SA и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании. Кроме того, на прошлой неделе мы стали свидетелями событий в отношении сети АЗС Glusco, что принадлежит Glusco Energy SA, и члена Нефтегазовой ассоциации Украины. Ранее, в феврале 2021 года технологический объем дизельного топлива в трубопроводе, который принадлежит компании, был незаконно арестован украинскими властями”, – объясняются причины в обращении трейдера.
Также в тему: Glusco сообщает о незаконности обысков
"В результате вышеуказанных... действий украинской власти у Вас могут быть задержки и/или отказ в таможенном оформлении нефтепродуктов, поставляемых компанией до украинской границы. Компания несет финансовые потери из-за ареста своего дизельного топлива и хотела бы избежать такой ситуации для вашего бизнеса...", – пишут в Proton.
Справка о компании
- Proton Energy Group S.A. (Швейцария) была основана в 2010 году. Компания торгует нефтью и нефтепродуктами, работая с крупными мировыми производителями энергоресурсов в Черноморском и Средиземноморском бассейнах, а также в Африке и Америке.
- С 2016 года трейдер является единственным поставщиком продукции НК «Роснефть» в Украину. В 2020 году она поставила в Украину 1,74 млн. т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа.
- Около 85% поставок Proton Energy Group S.A. осуществляет по годовым терм-контрактам. Клиентами являются крупнейшие игроки рынка Украины: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, «Альянс Энерго Трейд», «Автотранс», «Надежда», «Авантаж» и другие.
- Proton Energy Group S.A. через дочернюю компанию Glusco Energy S.A. владеет украинской розничной сетью под брендом Glusco.