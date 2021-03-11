11 марта 2021 года на 3 нефтебазах и 105 АЗК сети ООО "Глуско Ритейл" проведены обыски в рамках уголовного производства, которое не имеет никакого отношения к деятельности группы компаний Glusco.

Обыски на объектах сети "Глуско" 11 марта парализовали работу компании, которая приносит в государственный бюджет Украины миллиарды гривен и обеспечивает рабочими местами тысячи украинцев.

"Сейчас проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в двух отделах таможенного оформления", – сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

"Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн", – говорится в сообщении СБУ.

Впрочем, пресс-служба ООО "Глуско Ритейл" утверждает, что "обвинения СБУ якобы в уклонении от уплаты налогов на сумму 240 млн грн выглядят странно. Ведь только в течение 2019 – 2020 годов группа компаний Glusco оплатила в государственный бюджет Украины более 6 млрд грн в виде налогов, сборов и других платежей, а за все время работы – более 10 млрд грн".

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В компании "Глуско" утверждают, что "уголовное производство, из-за которого заблокирована работа сети АЗК, никоим образом не связано с группой Glusco. Производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОРСЕС КОМПАНИ" (код ЕГРПОУ 39974165), которые не связаны с "Глуско" ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля. Поэтому действия правоохранителей, которые местами применяли физическую силу и изъяли технику, считаем недопустимыми".

Другое предположение правоохранительных органов об отношении "Глуско" к "обращению и реализации фальсифицированных нефтепродуктов, незаконному изготовлению подакцизных товаров, уклонению от уплаты налогов", позволяют утверждать о заинтересованности органа следствия в создании давления на компанию, – утверждают в компании.

"Что касается обвинений Глуско в реализации некачественного топлива, хотим отметить: качество топлива для нас – всегда высший приоритет. Топливо, которое реализуется в сети АЗК Glusco, всегда соответствует утвержденным стандартам качества, что подтверждают сотни тысяч наших довольных клиентов и отсутствие жалоб на качество топлива", – говорят в компании.

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Из-за действий правоохранителей десятки тысяч потребителей остались без горючего. Из-за действий правоохранителей компания Glusco не могла выполнить свои обязательства по отгрузке топлива, в том числе предприятиям государственного сектора, среди которых – пожарно-спасательные и правоохранительные части, больницы и станции скорой помощи. Сейчас отпуск нефтепродуктов заблокирован. На некоторых АЗК возобновлена ​​продажа газа и сопутствующих товаров.

"Искренне надеемся, что абсурдные обвинения к нам будут опровергнуты и в ближайшее время мы сможем восстановить полноценную деятельность", – говорят в компании.

Справка

Глуско официально работает в Украине с 2017 года. За это время компания создала почти 2000 рабочих мест, из-за действий силовиков уже завтра сотни украинцев могут остаться без работы.