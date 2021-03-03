На современных АЗК работает от нескольких до десятков человек. Некоторые профессии интересные и творческие, но все – очень ответственные.

Каждый водитель, который приезжает на АЗК, видит как минимум двух работников – заправщика (оператора) и кассира торгового зала. Однако это лишь "вершина айсберга". Обеспечивают бесперебойную работу заправки десятки людей. Сегодня мы расскажем именно о работниках автозаправочных комплексов.

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Конечно, заправщик и кассир – очень важны для обслуживания клиентов на АЗК, ведь они, как говорят, “на передовой”. В задачи оператора АЗК входит помочь правильно установить автомобиль по отношению к колонке, открыть заправочный лючок и в соответствии с типом топлива установить заправочный пистолет. А после заправки – не забыть вытащить!

Не забывайте правило любой АЗК: не трогаться, не убедившись, что заправочный пистолет вынут из горловины бака! Ведь на АЗК может сразу заправляться несколько автомобилей и заправщик банально не может быть во всех местах одновременно.

Также оператор напоминает клиенту о номере колонки и может оказывать дополнительные услуги – протереть стекло, подкачать шины или заправить бачок омывателя. Но самое главное – следить за техникой безопасности, ведь он работает с легковоспламеняющимися веществами. Конечно, заправщик не откажется от чаевых, ведь это его дополнительный заработок. Интересно, что по статистке наши водители не особо щедрые – в среднем лишь каждый седьмой оставляет какое-то вознаграждение заправщику.

Кроме того, именно заправщики поддерживают чистоту и порядок на территории автозаправочного комплекса. Убирают листья, снег и выполняют множество мелких задач. На больших АЗК Glusco штат операторов состоит из восьми человек, из которых двое – постоянно на смене. Операторы работают по графику, который может включать не только суточные изменения, но и дневные и ночные, охватывать выходные или праздничные дни.

Кассир торгового зала – это, фактически, самый главный человек на заправке. Клиент видит только его основные функции: кассир принимает заказы по заправке автомобилей, продает сопутствующие товары, которые есть в помещении АЗК или магазине, а также готовит хот-доги или разогревает готовые блюда меню ToGo. Он знает все об актуальных акциях и скидках в сети, может порекомендовать товар или аксессуары к автомобилям.

Кроме того, именно кассир принимает бензовозы, проводит отбор проб горючего. Он следит за документооборотом, заполняет различные журналы. Работа кассира очень ответственная, так как именно он работает с деньгами, и следит, чтобы в кассе всегда была минимальная сумма денег.

Для безопасности наличные отправляетесь в сейф через купюроприемник, сам сейф запрограммирован на открытие в выбранное время, один раз в сутки, иначе его открыть невозможно.

Также именно кассир следит и поддерживает чистоту в помещениях АЗК в ночное время (круглосуточно, если на АЗК отсутствует уборщица). Количество кассиров каждой крупной АЗК Glusco – десять, три из них на смене в дневное время, двое кассиров работают ночью. Как и операторы, кассиры работают по сменному графику.

Администратор-товаровед зала обеспечивает постоянное наличие и правильную выкладку товаров в магазине на АЗК. Например, на АЗК Glusco существуют товары собственных торговых марок, при покупке которых 3 грн с каждого товара поступает на благотворительность. Администратор следит за наполненностью состава и сроками годности товаров. Также именно он является "правой рукой" директора и заменяет его в случае отсутствия. Администратор может помочь любому работнику АЗК или заменить его. Именно администратор – последняя “ступенька” перед должностью директора, но есть примеры, когда директорами становились и кассиры. Он работает по штатному расписанию с 9:00 до 18:00 и только в будние дни.

На каждом АЗК есть директор. Он руководит всеми процессами на объекте. Несмотря, что на АЗК он должен находиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, директор ответственный за круглосуточную и бесперебойную работу комплекса, поэтому постоянно в курсе жизни своего АЗК. Не думайте, что директор – это человек в белой рубашке, который покидает свой кабинет только для того, чтобы отдавать приказы. Директор в любой момент должен заменить или помочь персоналу во время наплыва клиентов, встать за кассовый аппарат, пойти заправлять автомобили, готовить хот-доги и даже убирать.

Он следит за всем документооборотом, поступлением топлива, его остатками в резервуарах и правильностью заполнения журналов. Директор АЗК Glusco на связи 24 часа и 7 дней в неделю и в любой момент готов к решению различных проблем. Поэтому в случае каких-либо конфликтных или сложных ситуаций нужно обращаться именно к нему.

Без уборщика любой большой автозаправочный комплекс за час превратится в проходной двор, ведь здесь проходит масса людей. Чистота – ответственность именно уборщика. Но далеко не на всех АЗК есть уборщики, это касается только крупных комплексов; на маленьких объектах за чистотой следят кассиры.

В каждой сети АЗК работает отдел персонала или HR-отдел. В нем оперативно отслеживают необходимость обеспечения персонала всех подразделений компании, формируют требования к работникам и следят за их соблюдением, отбирают людей на имеющиеся вакансии и тому подобное. Поэтому если вы ищете работу, просматривайте вакансии в сетях АЗК. Например, в Glusco вакансии есть на сайте компании в специальном разделе. Опыт работы в таких компаниях будет интересным и важным в вашей карьере. Кроме того, об открытых вакансиях можно узнать непосредственно на любом АЗК Glusco.

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Вывод Авто24

Заправок, на которых за окошком сидит один-единственный кассир, становится все меньше. Сегодня современный АЗК – это комплекс сооружений и сервисов, которые нуждаются в квалифицированных кадрах, способных быстро и слаженно организовать работу сложного процесса.