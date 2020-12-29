С начала 2020 года таким образом в фонд "Таблеточки" сеть АЗС Glusco перечислила больше полумиллиона гривен.

Сеть АЗК Glusco с каждой проданной единицы собственной торговой марки перечисляет 3 грн в фонд "Таблеточки". Количество такой продукции постепенно увеличивается, как и перечисления в Фонд. В частности, это омыватели для стекла, ароматизаторы салона, антисептики, зажигалки, минеральная вода и тому подобное. За 2020 год таким образом было перечислено в фонд свыше 500 000 грн.

Сотрудничество с благотворительным фондом "Таблеточки" бессрочное, поэтому оно постепенно существенно увеличится, благодаря чему удастся спасти не одну детскую жизнь.

Компания Glusco искренне благодарит каждого клиента, который присоединился к акции и помогает с вместе с нами. Это не единственный гуманитарный проект компании Glusco, но именно его в компании считают самым важным.

Благотворительный фонд "Таблеточки" существует уже 8 лет, за это время более 4000 детей получили адресную помощь, 96 помощь в рамках программы "Зарубежное лечение". Кроме того, фонд опекает и украинские детские больницы – закупает оборудование, делает ремонты, улучшает условия работы для медперсонала. Сейчас фонд системно сотрудничает с 17 детскими онкоотделениями. В целом за все время работы фонда на лечение детишек собрано более 237 млн грн.