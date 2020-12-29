З початку 2020 року таким чином до фонду "Таблеточки" мережа АЗС Glusco перерахувала понад півмільйона гривень.

Мережа АЗК Glusco з кожної проданої одиниці власної торгової марки перераховує 3 грн до фонду "Таблеточки". Кількість такої продукції поступово збільшується, як і перерахування до фонду. Зокрема, це омивачі для скла, ароматизатори салону, антисептики, запальнички, мінеральна вода тощо. За 2020 рік таким чином було перераховано до фонду більше 500 000 грн.

Співпраця з благодійним фондом "Таблеточки" безстрокова, тому вона поступово суттєвро збільшиться, завдяки чому вдасться врятувати не одне дитяче життя.

Компанія Glusco щиро дякує кожному клієнту, який долучився до акції та допомагає з разом з нами. Це не єдиний гуманітарний проект компанії Glusco, але саме його в компанії вважають найважливішим.

Благодійний фонд "Таблеточки" існує вже 8 років, за цей час більше 4000 дітей отримали адресну поміч, 96 допомогу в рамках програми "Закордонне лікування". Окрім того, фонд опікає й українські дитячі лікарні – закуповує обладнання, робить ремонти, покращує умови роботи для медперсоналу. Наразі фонд системно співпрацює з 17 дитячими онковідділеннями. Загалом за весь час роботи фонду на лікування діточок зібрано більше 237 млн грн.