Сеть АЗК Glusco - это не только продажа качественного топлива и высокий уровень сервиса на автозаправочных комплексах. Компания активно поддерживает украинский автоспорт.

И не только поддерживает, но и принимает непосредственное участие в соревнованиях. Спорт №1 в компании "Глуск" – это, безусловно, ралли.

Ралли

Сразу несколько сотрудников компании принимают участие в Чемпионате Украины по ралли.

CEO компании Борис Ганджа – действующий спортсмен и абсолютный чемпион Украины по ралли 2018 года. Кроме того, на счету Бориса три абсолютных титула в чемпионате Украины по горным гонкам.

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В команде Glusco и Дарья Бакай, директор нетопливных продаж и маркетинга, которую в раллийных кругах называют "самой быстрой девушкой украинского ралли". В прошлом году Дарья окончила сезон в ТОП-5 абсолютного зачета и отметилась бронзой в абсолюте на столичном этапе ЧУ. Бок о бок с Борисом и Дарьей в компании Glusco работает Евгений Сокур – трехкратный абсолютный чемпион Украины по ралли!

Дополняет квартет раллийных спортсменов Glusco хрупкая Алина Дворник, которая отвечает в компании за PR. Алина имеет за плечами только один старт на этапе ЧУ по ралли, но активно готовится к раллийному сезону 2021.

Кроме того, компания Glusco активно помогает организаторам раллийных соревнований в их проведении. И это касается не только к высшей раллийной лиги, но и любительских гонок, где может принять участие любой автомобилист.

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Дрифт

А что кроме ралли? В прошлом сезоне сеть АЗК Glusco поддержала сразу четырех пилотов одной из зрелищных дисциплин автомобильного спорта – дрифта. Бренд-послом компании в 2020 году был известный спортсмен и блогер Максим Миллер. Сразу трое спортсменов защищали цвета Glusco в составе команды The Riders – Артур Гавриленко, Артем Приходько и Евгений Майстришин.

Мотоспорт

Не только автоспорт был в поле зрения сети АЗК Glusco, компания в 2020 году поддержала и мотоспорт. Под флагами Glusco мотосезон провел Александр Бычков, двукратный чемпион Украины в классе Supersport 600. И именно свой второй титул Александр получил вместе с Glusco! По командному зачету, то команда Александра The Riders получила в сезоне "серебро".