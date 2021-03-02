Мережа АЗК Glusco - це не лише продаж якісного пального та високий рівень сервісу на автозаправних комплексах. Компанія активно підтримує український автоспорт.

І не лише підтримує, а й бере безпосередню участь у змаганнях. Спорт №1 в компанії “Глуско” – це, безумовно, ралі.

Ралі

Одразу кілька співробітників компанії приймають участь у Чемпіонаті України з ралі.

CEO компанії Борис Ганджа – діючий спортсмен і абсолютний чемпіон України з ралі 2018 року. Окрім того, на рахунку Бориса три абсолютних титула в чемпіонаті України з гірських перегонів.

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У команді Glusco і Дар’я Бакай, директор непаливних продажів і маркетингу, яку в ралійних колах називають "найшвидшою дівчиною українського ралі". Минулого року Дар’я закінчила сезон у ТОП-5 абсолютного заліку та відмітилась бронзою в абсолюті на столичному етапі ЧУ. Пліч-о-пліч з Борисом і Дар’єю у компанії Glusco працює Євген Сокур – триразовий абсолютний чемпіон України з ралі!

Доповнює квартет ралійних спортсменів Glusco тендітна Аліна Дворник, яка відповідає в компанії за PR. Аліна має за плечима лише один старт на етапі ЧУ з ралі, але активно готується до ралійного сезону 2021.

Окрім того, компанія Glusco активно допомагає організаторам ралійних змагань у їх проведені. І це стосується не лише до вищої ралійної ліги, а й аматорських перегонів, де може прийняти участь будь-який автомобіліст.

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Дріфт

А що окрім ралі? У минулому сезоні мережа АЗК Glusco підтримала одразу чотирьох пілотів однієї з видовищних дисциплін автомобільного спорту – дрифту. Бренд-амбасадором компанії у 2020 році був відомий спортсмен та блогер Максим Міллер. Одразу троє спортсменів захищали кольори Glusco у складі команди The Riders – Артур Гавриленко, Артем Приходько та Євген Майстришин.

Мотоспорт

Не лише автоспорт був у полі зору мережі АЗК Glusco, компанія у 2020 році підтримала і мотоспорт. Під прапорами Glusco мотосезон провів Олександр Бичков, дворазовий чемпіон України в класі Supersport 600. І саме свій другий титул Олександр здобув разом з Glusco! Щодо командного заліку, то стайня Олександра The Riders здобула в сезоні “срібло”.