Розмір знижок та бонусів залежать від активності споживача.

Цінники на стелах АЗС вказують вартість пального для тих клієнтів, які купують там пальне. Для постійних клієнтів діють нижчі ціни, однак щоб отримати до них доступ, треба стати учасником програми лояльності.

На АЗС Glusco існує вигідна програма лояльності Glusco Club, яка має три рівня участі, а також власну "валюту" – GlusCoin.

Стати учасником програми лояльності Glusco Club можна як онлайн, так і на одній з АЗК Glusco. Для цього зовсім необов'язково витрачати свій час та заповнювати довгі формуляри.

Також цікаво: чи обов’язково взимку переходити на зимове пальне?

Ось 4 варіанти вступу у клуб вигідних цін на АЗК:

Зареєструватись на сайті Glusco у відповідному розділі Скачати на свій смартфон додаток Glusco (для IOS чи Android) та зареєструватись в ньому Зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 0 800 300 028 та відповісти на кілька питань оператора Завітати на будь-який АЗК мережі Glusco, придбати будь-який товар та взяти у касира картку клубу Glusco Club.

Пластикова карта – атрибут належності до учасників клубу, однак вона не обов'язкова. Значно зручніше користуватись мобільним додатком на смартфоні – там є вся інформація про знижки, нарахування, рівні та наявність бонусів.

В залежності від того, як часто ви заправляєтесь на АЗК, зростає відсоток знижки на купівлю пального та товарів в мережі Glusco.

Початковий статус нового учасника програми лояльності – Basic. Для переходу на статус Gold потрібно протягом кожних трьох місяців здійснити покупки товарів в мережі АЗК Glusco на суму 7 500 гривень або придбати 300 літрів пального. Відповідно, для отримання статусу Platinum, потрібно протягом кожних трьох місяців здійснити покупку товарів в мережі АЗК Glusco на суму 15 000 гривень або придбати 600 літрів пального. Статус учасника змінюється кожні три місяці.



Вказана знижка нарахувається на наступні покупки шляхом зарахування коштів на карту лояльності через власну "валюту" – GlusCoin. Нею розраховуються за будь-які товари чи пальне, окрім алкоголю та тютюну. Бали можна накопичувати не лише при витрачанні грошей, але й під час участі в конкурсах та акціях мережі АЗК Glusco. Окрім того, при купівлі 25 л пального одним чеком нараховується ще 1% з суми за кожен додатковий літр.

Для тих, хто звик заправлятися у вихідні дні, є приємний бонус: GlusCoin'и на вихідні та свята нараховуються у подвійному розмірі. А якщо розраховуєтесь картками деяких популярних банків, то вони нараховують додатковий кешбек. Наприклад, власникам карток Monobank повертається 7% від сплати за пальне, Альфабанку – 5%, А-банку – 3%.

Таким чином, активним учасникам клубу пальне може коштувати на 3-10% дешевше, аніж вказано на стелі заправки. А враховуючи лояльну цінову політику мережі АЗК Glusco, це відчутна економія порівняно з іншими мережами. При цьому якість пального на АЗК Glusco завжди найвища.

Нагадаємо, як працюють автозаправки у локдаун.