Размер скидок и бонусов зависит от активности потребителя.

Ценники на бордах АЗС указывают стоимость для тех клиентов, которые покупают там топливо. Для постоянных клиентов действуют более низкие цены, однако чтобы получить к ним доступ, нужно стать участником программы лояльности.

На АЗС Glusco существует выгодная программа лояльности Glusco Club, которая имеет три уровня участия, а также собственную "валюту" – GlusCoin.

Стать участником программы лояльности Glusco Club можно как онлайн, так и на одной из АЗК Glusco. Для этого совсем необязательно тратить свое время и заполнять длинные формуляры.

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Вот 4 варианта вступления в клуб выгодных цен на АЗК:

Зарегистрироваться на сайте Glusco в соответствующем разделе Скачать на свой смартфон приложение Glusco (для IOS или Android) и зарегистрироваться в нем Позвонить на горячую линию по телефону 0 800 300 028 и ответить на несколько вопросов оператора Заехать на любую АЗК сети Glusco, купить любой товар и взять у кассира карточку клуба Glusco Club.

Пластиковая карта – атрибут принадлежности к участникам клуба, однако она не обязательна. Значительно удобнее пользоваться мобильным приложением на смартфоне – там есть вся информация о скидках, начислениях, уровнях и наличии бонусов.

В зависимости от того, как часто вы заправляетесь на АЗК, растет процент скидки на покупку топлива и товаров в сети Glusco.

Первоначальный статус нового участника программы лояльности – Basic. Для перехода на статус Gold нужно в течение каждых трех месяцев совершать покупки товаров в сети АЗК Glusco на сумму 7 500 гривен или купить 300 литров топлива. Соответственно, для получения статуса Platinum нужно в течение каждых трех месяцев осуществить покупку товаров в сети АЗК Glusco на сумму 15 000 гривен или купить 600 литров горючего. Статус участника меняется каждые три месяца.

Указанная скидка начисляется на следующие покупки путем зачисления средств на карту лояльности через собственную "валюту" – GlusCoin. Ею рассчитываются за любые товары или топливо, кроме алкоголя и табака. Баллы можно накапливать не только при расходовании денег, но и во время участия в конкурсах и акциях сети АЗК Glusco. Кроме того, при покупке 25 л горючего одним чеком начисляется еще 1% с суммы за каждый дополнительный литр.

Для тех, кто привык заправляться в выходные дни, есть приятный бонус: GlusCoin'ы на выходные и праздники начисляются в двойном размере. А если расплачиваетесь карточками некоторых популярных банков, то они начисляют дополнительный кэшбек. Например, держателям карт Monobank возвращается 7% от уплаты за топливо, Альфабанку – 5%, А-банку – 3%.

Таким образом, для активных участников клуба топливо может стоить на 3-10% дешевле, чем указано на табло заправки. А учитывая лояльную ценовую политику сети АЗК Glusco, это ощутимая экономия по сравнению с другими сетями. При этом качество горючего на АЗК Glusco всегда самое высокое.

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