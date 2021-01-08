С 8 по 24 января 2021 года в Украине введен локдаун. Запрет торговли на некоторые товары коснулся и АЗС.

Самое главное: автовладельцы не останутся без горючего. Все АЗК и АЗС могут работать и продавать автомобилистам топливо. Никаких ограничений на этот вид деятельности постановлением Кабинета Министров Украины не наложено.

На некоторых заправках для получения горючего даже выходить из машины необязательно. Например, в сети АЗК Glusco существует программа GluscoPay, с помощью которой можно просто остановиться возле топливной колонки на заправке, с помощью смартфона отсканировать QR-код и оплатить топливо. Заправщик установит шланг с определенным горючим в бак и вытащит после его наполнения. Таким образом можно максимально минимизировать контакты с незнакомыми людьми, а значит обезопасить себя и родных от заражения вирусом.

Больше подробностей о GluscoPay – по ссылке.

Если автовладелец решил заказывать топливо и рассчитаться в помещении АЗС, то для него согласно постановления Кабмина от 09 декабря 2020 г. № 1236 действуют общие ограничения для посетителей: пребывание в помещении АЗС только в защитной маске, наличие при себе документов и запрет выхода с места самоизоляции (если человек болен).

Ответственные сети АЗС соблюдают все противокарантинные условия. Например, во всех АЗС сети Glusco установлены санитайзеры для посетителей, на полу нарисованы линии, по которым надо ожидать очередь, чтобы соблюдать безопасную дистанцию. Не менее, чем один раз в час в помещениях проводят уборку с использованием дезинфицирующих средств, протираются все рабочие поверхности, столы, ручки дверей и сенсорные экраны кофемашин. Весь персонал АЗС работает в защитных масках и перчатках, кассиры – за прозрачными экранами, перед рабочей сменой проводится медицинский осмотр и измерение температуры. Если у сотрудника обнаружат повышенную температуру или признаки заболевания (кашель, насморк, и прочее), он не допускается на рабочее место.

Еда и напитки на АЗС

Украинские автомобилисты уже привыкли, что на автозаправочных комплексах можно не только заправить авто, но и выпить любимый напиток или вкусно поесть. Во время усиленного карантина (локдауна) это удастся не всегда. Ведь согласно решению Кабмина, работа заведений питания будет запрещена (только на вынос). То есть залы кафетериев на заправках должны быть закрыты. Зато купить продукты в торговом зале, заказать кофе, хот-дог или любую выпечку на вынос – разрешено. Но полакомиться ими придется на улице или в собственном авто.

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Во время локдауна большинство магазинов, особенно непродовольственных, закрыто. Однако во многих АЗС существует выбор продуктов и товаров первой необходимости, которые позволят пережить этот неприятный период. Залы АЗС открыты круглосуточно, поэтому голодными или холодными вы не останетесь.